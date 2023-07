﻿Multidekor przedłuża najem w Konotopa Park II

Firma Multidekor, działająca rynku dekoracji i iluminacji świetlnych, przedłużyła umowę najmu 23 000 mkw. powierzchni w zlokalizowanym pod Warszawą Konotopa Park II.

Wchodzące w skład portfolio Savills Investment Management w Polsce centrum magazynowe Konotopa Park II oferuje łącznie 42 000 mkw. powierzchni najmu.

Multidekor związany jest z Konotopa Park II od początku istnienia obiektu, tj. od 2018 roku. Firma stworzyła w nim największe i najnowocześniejsze w tej części Europy centrum produkcji świątecznych iluminacji, w którym powstają dekoracje dla obiektów znajdujących się nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii czy na Węgrzech. W Konotopa Park II powstało potężne zaplecze magazynowe z wielopoziomowym składowaniem i strefą serwisu. Magazyny zespolone z halą produkcyjną ułatwiają Multidekor sprawne zarządzanie dystrybucją ich realizacji na cały świat.

- Z satysfakcją podpisaliśmy umowę przedłużenia najmu z firmą Multidekor, największym i zarazem jednym z pierwszych najemców Konotopa Park II. Bardzo dobra lokalizacja naszego obiektu oraz jego wielofunkcyjny charakter wspierają rozwój klientów w różnych obszarach. Od momentu nabycia Konotopa Park II w 2019 roku staramy się stale ulepszać funkcjonalność tego kompleksu magazynowego, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby najemców. Cieszymy się, że obiekt, jak i realizowane przez nas inwestycje, zostały pozytywnie ocenione i będziemy mieli przyjemność współpracować z Multidekor przez kolejne 7 lat - mówi Natalia Iwaszkiewicz, Asset Manager, Savills IM Poland.

- Dalszy rozwój naszego centrum produkcyjno-logistycznego jest dla nas naturalną konsekwencją realizacji długofalowej strategii Multidekor. Ciągle zwiększamy naszą obecność na rynkach światowych, m.in. dzięki możliwościom, jakie daje nowoczesna i dobrze skomunikowana przestrzeń Konotopa Park II. Ponadto, posiada ona certyfikat ekologiczny BREEAM, doskonale wpisując się w naszą politykę odpowiedzialnego biznesu. Jako organizacja dostosowujemy wszystkie nasze działania tak, aby minimalizowały one negatywny wpływ na klimat. Dotyczy to każdego aspektu działalności firmy - komentuje Grzegorz Podogrocki, prezes Multidekora. - Działamy dla społeczności lokalnych, aspektów środowiskowych czy też wybieramy partnerów, którzy tak jak my cenią sobie dbałość o ekologię. Co roku tworząc energooszczędne iluminacje i scenografie tematyczne dla galerii handlowych, ulic i placów w miastach na całym świecie, myślimy w kontekście wszystkich procesów z nimi związanych - od projektowania, poprzez produkcję, użytkowanie, możliwość recyklingu czy też miejsca, w którym one powstają i są magazynowane - dodaje.

Konotopa Park II położony jest 13 kilometrów na zachód od centrum Warszawy. Kompleks znajduje się przy węźle „Konotopa” łączącym autostradę A2 oraz obwodnicę Warszawy, a także niedaleko węzła „Mory”. Lokalizacja centrum magazynowego pozwala na szybkie połączenie z Lotniskiem im. F. Chopina oraz komfortowy transport do innych regionów kraju.

Konotopa Park II oferuje łącznie ponad 42 000 mkw. powierzchni magazynowej klasy A i posiada certyfikat BREEAM in Use na poziomie Very Good. Obiekt posiada nowoczesne wyposażenie w postaci tryskaczy typu ESFR oraz klap dymowych, świetlików, a także całodobowej ochrony. Powierzchnia magazynowa może zostać elastycznie zaaranżowana do potrzeb składowania oraz lekkiej produkcji. Ponadto, na terenie nieruchomości dostępne są licznie miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz place manewrowe. Konotopa Park II znajduje się w portfolio Savills IM od 2019 roku.

Założona przez braci Grzegorza i Tomasza Podogrockich firma Multidekor działa w branży dekoracji świątecznych od 1996 roku, tworząc profesjonalne iluminacje dla miast oraz galerii handlowych.

Savills Investment Management jest międzynarodowym menedżerem inwestycyjnym na rynku nieruchomości, obecnym od wielu lat w 17 lokalizacjach na całym świecie. Zarządza aktywami o globalnej wartości około 24 mld euro.

Firma oferuje usługi z zakresu zarządzania aktywami i funduszami w formie mandatów inwestycyjnych oraz funduszy dla szerokiego spektrum inwestorów, w tym firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, fundacji i family offices. Strategie inwestycyjne obejmują zarówno strategie typu core jak i oportunistyczne. Polsce zarządza aktywami w sektorach biurowym, magazynowym i handlowym. Ich łączna wartość wynosi około 1,8 mld euro.