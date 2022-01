Na kwarantannie jest 747 tys. osób. Ile zapłacą za szybkie zakupy?

Mieszkańcy dużych miast mają do wyboru co najmniej kilka opcji zamawiania zakupów, które mogą trafić pod ich drzwi w krótkim czasie. W segmencie q-commerce działa m.in. JOKR, Wolt, Bolt, Lisek, Jush, Glovo. Sprawdziliśmy ile musimy zapłacić za dostawę produktów pierwszej potrzeby.

W Wolt cena dostawy zaczyna się od 1,99 zł i wzrasta w zależności od odległości: 1- 2 km - 5.99 zł, powyżej 2 km - 9.99 zł. Minimalna wartość zamówienia w Wolt to 25 zł. Jeżeli zamówienie (bez kosztu dostawy) wyniesie mniej niż 25 zł, aplikacja uzupełni brakującą kwotę, pobierając środki z konta zamawiającego.

Żabka Jush nie pobiera żadnej opłaty za dostawę produktów, kiedy wartość koszyka osiągnie 35 zł. W pozostałych sytuacjach dostawa kosztuje 3,99 zł. W aplikacji nie ma minimalnej kwoty od której dostarczane są zakupy.

W przypadku Liska minimalne zamówienie wynosi 1 zł, a koszt dostawy to 2,99 zł w przypadku zakupów do 50 złotych i 0 zł powyżej tej kwoty.

W Jokr nie ma kosztów dostawy i minimalnej kwoty zamówienia. Konieczne jest ściągnięcie aplikacji i dodanie danych swojej karty.

W przypadku Glovo, które oferuje dostawy dla Biedronki w ramach usługi BIEK minimalna kwota zakupów to 35 zł, a koszt dostawy to 6,99 zł. Jednak jeżeli nie osiągniemy pułapu 35 zł, musimy dopłacić dodatkowo 6 zł. Daje to wówczas koszt 12,99 zł za dostawę. Glovo dostarcza też zakupy z Auchan wówczas minimalna kwota zamówienia to 80 zł. Opłata za zakupy poniżej tego limitu wynosi 13,99 zł. W innym wypadku jest to usługa bezpłatna.

W przypadku Everli, które dostarcza zakupy z wielu sklepów, ale w innej formule niż gracze z sektora q-commerce za dostawę zakupów trzeba zapłacić 9,99 zł.