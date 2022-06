Na plażę, pod namiot, do kampera - Lisek.App dostarczy zakupy na Półwyspie Helskim

Zakupy będzie można zamawiać zarówno na pinezkę - na plażę, pod namiot, do kampera jak i pod konkretny adres - do hotelu czy apartamentu.

Lisek wraz z partnerami w ramach hasła "Wakacje z Liskiem płyną jeszcze milej" chcą odciążyć turystów. Model q-commerce jest idealny do zaspokojenia impulsowych potrzeb.

Lisek na Półwyspie Helskim - jak to działa?

Lisek na Półwyspie Helskim będzie dowoził zakupy rowerami elektrycznymi i skuterami elektrycznymi na terenie Juraty, Jastarni, Kuźnicy aż do Chałup. Zakupy będzie można zamówić przez aplikację Lisek.app lub stronę sklep.lisek.app (działającą na desktopie). Zamówienia będą dostarczane do klientów 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku w godzinach 08.00 - 24.00 oraz od czwartku do niedzieli w godzinach 08.00 - 01.00.





Promować projekt będą działania offline na miejscu oraz geotargetowane kampanie online. Lisek.app postawi strefy na plażach, w których będą do wypożyczenia leżaki i parawany. Planowane są również działania z lokalnymi partnerami oraz kampanie wizerunkowe i sprzedażowe online. Komunikacja projektu jest połączona z komunikacją konkretnych produktów partnerów biorących udział w projekcie.

Projekt najszybsze zakupy na plażę potrwa do końca września. Partnerami projektu są marki: Big Milk, Ben & Jerry's z grupy Unilever; Pepsi, Lipton i Lay's z grupy Pepsico; Karmi 0,0%, Carlsberg Pilsner 0,0% i Somersby 0,0% - z grupy Carlsberg oraz Sokołów i Faktoria Win.