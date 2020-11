Na Podkarpaciu Panattoni buduje kolejny ekologiczny terminal dla DB Schenker

Panattoni realizuje kolejny terminal przeładunkowy dla DB Schenker. Obiekt o powierzchni ponad 6 000 m kw. powstanie na terenie Parku Naukowo – Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”. Zostanie wyposażony w szereg rozwiązań chroniących środowisko naturalne oraz inteligentne systemy optymalizujące operacje logistyczne. Deweloper dostarczy inwestycję w styczniu 2021 roku.

Panattoni dostarczy w Rzeszowie terminal przeładunkowy, który spełni założenia strategii zrównoważonego rozwoju DB Schenker. Obiekt będzie wyposażony m.in. w kolektory słoneczne do podgrzania wody użytkowej, instalację wody szarej do spłukiwania toalet w budynku biurowym, czy system urządzeń grzewczo-wentylacyjnych z 90 proc. odzyskiem ciepła. W celu optymalizacji operacji logistycznych DB Schenker skorzysta z inteligentnego systemu wymiarowania dla ładunków – MetriXFreight, który zapewnia ich dokładny pomiar oraz nowej platformy online do obsługi przesyłek - Connect 4.0.

Inwestycja powstanie na 4,5-ha działce. Powierzchnia obiektu to 6071 m kw., z czego 5 275 m kw. zajmie hala, a 725 m kw. zostanie przeznaczonych na część biurową. DB Schenker będzie miał do dyspozycji 57 doków oraz 200 miejsc parkingowych (w tym 30 dla pojazdów TIR i 13 dla VAN). Budynek zostanie ukończony w styczniu 2021 roku.

Deweloper realizuje dla DB Schenker obiekt także w Świdniku, w którym zastosowane zostanie nowoczesne i bezpieczne wyposażenie, m.in. ciche wózki widłowe o napędzie elektrycznym, oświetlenie typu LED, czy urządzenia pozwalające na odzysk ciepła. Obiekt spełni najwyższe normy pod względem oszczędności energii i redukcji CO2. Wcześniej, na przełomie 2018 i 2019 roku, deweloper dostarczył budynek w Nowej Wsi Wrocławskiej, w którym rozwiązania ekologiczne pozwoliły na dwukrotnie zmniejszenie zużycia energii oraz emisję CO2 niższą o 230 ton w porównaniu do tradycyjnych obiektów.