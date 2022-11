Na Shopee można kupić opał. Ile kosztuje?

Platforma Shopee opierając swoją strategię marketingową na wsparciu oszczędzania Polaków, wyszła z koleją inicjatywą – tym razem użytkownicy w specjalnie przygotowanej kolekcji mogą kupić węgiel i inne materiały opałowe w konkurencyjnych cenach.

Koszyk Antyinflacyjny w Shopee

Na platformie już od dwóch miesięcy działa nieustannie Koszyk Antyinflacyjny, dzięki któremu użytkownicy mają możliwość kupowania codziennych produktów w jak najbardziej przystępnych cenach obniżając je dodatkowo dzięki kuponom. Kupujący mogą tu znaleźć liczne produkty codziennego użytku znanych marek, wiele z nich z Gwarancją Najniższej Ceny. Dużą popularnością cieszą się produkty z kategorii Mama i Dziecko – mokre chusteczki dla niemowląt czy kaszki. Nieustanne zainteresowanie kupujących budzą również produkty do sprzątania – kapsułki do prania oraz do tabletki do zmywarek. Od początku działania kolekcji kupujący wracają też po produkty spożywcze.

Aktualne ceny najpopularniejszych produktów w Koszyku Antyinflacyjnym:

Kawa ziarnista MEZCLA 2 x 1 kg - 72 zł (wcześniej: 109,90 zł).

Miód lipowy Pasieka Janczarczyk, 1200 g - 46,80 zł (wcześniej: 52 zł).

Humana kaszka bezmleczna 5 zbóż / Humana kaszka bezmleczna 5 zbóż z bananami, 3 x 200 g - 29,63 zł (wcześniej: 38,99 zł).

Lula, chusteczki nawilżane aloes, 12 x 72 szt - 43,10 zł (wcześniej: 48,89 zł).

Bryza 4w1 Spring, kapsułki do prania, 50 szt - 44,99 zł (49,89 zł).

Air Wick odświeżacz + wkład, zestaw 7 x 19 ml - 71,49 zł (wcześniej: 151,94 zł).

Już wkrótce Użytkownicy na Shopee będą mogli rozpocząć również przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia wybierając nowe produkty z Koszyka Antyinflacyjnego, którego oferta uzupełniana jest w zależności od potrzeb kupujących.

Opał z dostawą do paczkomatów

Od 9 listopada na Shopee ruszy specjalna kolekcja – Opał dla Twojego domu. Użytkownicy platformy mogą w niej znaleźć m.in. węgiel, pellet, drewno opałowe oraz brykiet drzewny. Część produktów z kategorii objęta będzie gwarancją najniższej ceny – daje to użytkownikom pewność, że korzystają z najlepszej dostępnej oferty. Przy zakupie produktów z tej kategorii kupujący mogą również wykorzystać rządowy dodatek do ogrzewania. Ponadto wszystkie oferty objęte są tzw. Cashbackiem

w monetach Shopee, co oznacza, że po zakupie część wartości zamówienia wraca na konto użytkownika w postaci monet, które można wykorzystać przy kolejnych zakupach na platformie.

Ile kosztuje opał na Shopee?

Wybrane ceny produktów z kategorii Opał dla Twojego domu: