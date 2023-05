Na tym rynku automaty paczkowe to wciąż rzadkość. SwipBox chce to zmienić

Trudno to sobie wyobrazić z naszej perspektywy, ale automaty paczkowe w Stanach Zjednoczonych są nadal rzadkim widokiem. USA jest dla nas zupełnie nowym, jeszcze nie do końca odkrytym rynkiem. Doskonale znamy nasz know-how oraz wierzymy w nasze możliwości biznesowe. Wiemy, w jaki sposób skutecznie wdrożyć nowe narzędzia do dostarczania oraz odbioru paczek, które będą komfortowe dla wszystkich uczestników rynku, zarówno dla przewoźników, kurierów, jak i konsumentów – mówi Kasper Cort, CCO SwipBox.

SwipBox chce wejść na rynek amerykański

SwipBox koncentruje się na implementacji nowoczesnych automatów z linii Infinity. Zewnętrzne urządzenia są zasilane bateriami. Nie wymagają zasięgu GSM, ani podłączenia zasilania. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było umieszczać je w najbardziej dogodnych lokalizacjach z perspektywy konsumentów – dzielnicach mieszkaniownych, w pobliżu supermarketów czy na stacjach benzynowych. Daje to użytkownikom możliwość łatwych odbiorów i zwrotów w cyklu 24/7 za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, która komunikuje się z automatem za pomocą zabezpieczonego połączenia Bluetooth.

Firma już od kilku miesięcy prowadzi w Stanach Zjednoczonych zaawansowane działania z obszaru new business.

Co wiemy o SwipBox

SwipBox to duński producent i operator automatów do odbioru przesyłek z własnym zapleczem programistycznym. Firma dostarcza od 2012 r. rozwiązania sprzętowe i software’owe dla logistyki, branży retail oraz detalistów i konsumentów. Oddziały SwipBox zlokalizowane są w Danii, Polsce, Australii i obsługują sieć urządzeń do odbioru przesyłek w ponad 40 krajach.

W Polsce, odpowiada za wdrożenie automatów kurierskich, współpracujących na zasadach tzw. agnostycznej sieci – dostępnej dla każdego operatora logistycznego.