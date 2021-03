Na zakupy online wydajemy więcej niż na podobne w sklepach stacjonarnych

Gotowanie wiąże się dla Polaków również z chęcią prowadzenia zdrowszego stylu życia. Fot. Shutterstock

Gotowanie wiąże się dla Polaków z chęcią prowadzenia zdrowszego stylu życia (69%), nabywaniem nowych umiejętności (60%) i okazją do spędzania czasu z bliskimi (60%). 67% badanych przyznało, że wspólne gotowanie i spożywanie posiłków przyczyniło się do zacieśnienia więzi między domownikami. Większość (81%) twierdzi, że planuje kontynuować rytuał wspólnego zasiadania do stołu nawet po zniesieniu obostrzeń.

68 proc. Polaków deklaruje, że poprawiło swoje umiejętności w kuchni w ciągu minionych 12 miesięcy, a przeciętne gospodarstwo domowe spędza 14 godzin tygodniowo na przygotowywaniu posiłków, co stanowi wzrost o 42 proc. rdr. - wynika z badania Mastercard.

46% badanych potwierdziło, że przygotowało lub nauczyło się przygotowywać naleśniki w minionym roku. Drugie miejsce zajął rosół (44%), a trzecie - pierogi (43%). W innych europejskich krajach popularne były takie dania jak spaghetti carbonara (Włochy), tortilla (Hiszpania) czy gulasz (Czechy). 73% respondentów przyznało, że w ostatnim roku częściej eksperymentowało z kuchnią i przepisami. Inspiracje do gotowania nowych dań czerpiemy m.in. z ekranu – 47% badanych przygotowało coś, co zobaczyło w telewizji lub w serwisach streamingowych.



W czasie pandemii zwiększyły się również wydatki Polaków na produkty związane z wyposażeniem kuchni. Najczęściej kupowaliśmy sprzęt kuchenny, w tym maszynki do pieczenia chleba, garnki i patelnie (62%), szkło stołowe (39%) oraz sztućce (26%). Częściej zamawialiśmy też inne produkty potrzebne do przygotowania idealnej kolacji w domu, w tym: świece (44%), nastrojowe oświetlenie (13%) czy głośniki (10%).

W czasie obostrzeń po raz pierwszy co trzeci badany zdecydował się na zakupy spożywcze online. 30% ankietowanych zauważyło, że na wirtualne zakupy wydaje więcej pieniędzy niż w czasie tradycyjnej wizyty w sklepie. Jednocześnie 36% Polaków planuje pozostać przy tej formie robienia zakupów po zniesieniu obostrzeń.