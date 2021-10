Nadchodzi czas specjalistycznych marketplace'ów

- Już teraz mamy w Polsce świetnie radzące sobie marketplace’y do sprzedaży opon i felg - Oponeo.pl, butów i galanterii skórzanej - eobuwie.pl, czy usług medycznych - Kliniki.pl. Jako Comperia.pl - kiedyś tylko porównywarka finansowa - też staramy się budować finansowy marketplace, czyli Comfino.pl. E-sklepy wdrażające to rozwiązanie zyskują dostęp do płatności odroczonych, rat 0%, wygodnych rat RRSO, faktoringu, kredytów, a już wkrótce z odnawialnego limitu kredytowego - mówi ekspert.