Nadzisiaj.com: Chcemy być liderem zwinnego delivery

fot., Paweł Cichoń, dyrektor ds. innowacji IT, w Grupie Kapitałowej HOLDING 1, właściciela nadzisiaj.com



O projekcie nadzisiaj.com, potrzebach graczy rynku e-commerce i zwinnym delivery z Pawłem Cichoniem, dyrektorem ds. innowacji IT, w Grupie Kapitałowej HOLDING 1, która jest właścicielem serwisu nadzisiaj.com rozmawia Edyta Kochlewska.

Jaka jest geneza projektu nadzisiaj.com?

Pomysł nadzisiaj.com narodził się w grupie Express, największej firmie wynajmu samochodów w formule krótkoterminowej, która jest także właścicielem Traficar, marki wynajmu aut na minuty. W czasie pandemii pierwszy z naszych biznesów niemal zamarł, bo w Polsce przestali pojawiać się turyści. Dla firmy dysponującej flotą 12 tysięcy pojazdów na wynajem i grupą 600 kierowców i pracowników technicznych była to sytuacja wymagająca podjęcia nadzwyczajnych środków. Takim środkiem stała się dla nas początkowo usługa TrafiSzop, czyli zakupy online z dowozem pod same drzwi. Bardzo szybko uruchomiliśmy taką usługę we współpracy z partnerem – siecią Społem. Okazało się jednak, że jest to działalność wymagająca zbudowania od podstaw m.in. rozpoznawalności. Współpraca nie przewidywała naszego wpływu na politykę cenową czy promocyjną produktów, które dostarczaliśmy. Zdaliśmy sobie więc sprawę, że typowe e-grocery to nie jest nasza przyszłość, bo na rynku jest wiele sklepów, które budowały pewne mechanizmy sprzedażowe i marketingowe od lat. Brakowało im jednak logistyki ostatniej mili, której nie da się zbudować z dnia na dzień, a to jest właśnie nasza silna kompetencja. W ten sposób powstał pomysł na usługę nadzisiaj.com. Odpowiedź z rynku była błyskawiczna. Z siecią Carrefour po dwóch tygodniach od podpisania współpracy uruchomiliśmy dostawy w wersji sprint, czyli tego samego dnia, w dwugodzinnych okienkach czasowych, które klient końcowy mógł wskazać. Wkrótce okazało się, że zainteresowanie tego rodzaju obietnicą dostarczenia jakościowego towaru, w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie ma wielki potencjał, a połączenie sił dało dobre rezultaty.

Pandemia spowodowała, że każdy chciał uszczknąć coś z rosnącego tortu e-commerce. Co w założeniu miało być Państwa przewagą?

To prawda rynek e-commerce wyskoczył w imponującym tempie do góry, a pandemia nakręciła nowe potrzeby konsumenckie. Uznaliśmy, że umiemy je zagospodarować w jakościowy sposób, zapewniając nie tylko dostawę towarów, ale robiąc to samochodami-chłodniami z zachowaniem ciągu chłodniczego. W tym samym czasie na rynku pojawiło się wielu graczy z segmentu quick-commerce, którzy za cel stawiali sobie szybkość dostarczenia zakupów. Uznaliśmy, że to nie jest nasz kierunek rozwoju. Stawiamy na jakość dostawy z zachowaniem odpowiednich warunków pakowania i przewożenia, w odpowiedniej temperaturze. Uważamy, że przy zakupach spożywczych jest to jedna z kluczowych kwestii, która wiąże się z bezpieczeństwem dostarczanej żywności. Tak chcemy być postrzegani i kojarzeni.

To co nas odróżnia od quick delivery to dostarczanie regularnych, cotygodniowych zakupów, które stanowią uzupełnianie domowych spiżarni. Dla konsumentów oznacza to wyręczanie w dźwiganiu sprawunków, a dla sklepów – znacznie wyższy średni paragon. Dodatkowym atutem dla klienta końcowego jest darmowa dostawa, przy określonym pułapie zakupów.

Ale rozumiem, że branża spożywcza nie jest jedyną dla której chcecie Państwo świadczyć usługi jakościowych dostaw?

Rzeczywiście zaczęliśmy od dostaw dla branży spożywczej, bo potrzeba na tym rynku wydawała się najbardziej oczywista. Ludzie nie chcieli stać w kolejkach, zastanawiając się czy osoba obok jest zarażona czy nie, czuli dyskomfort w tłumie. Dzisiaj sytuacja jest inna, ale to co się nie zmieniło i nie zmieni to fakt, że tempo życia wzrosło, a nasza propozycja dotyczy m.in. możliwości odzyskania wolnego czasu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że osobiste zakupy sprawiają Polakom frajdę, ale idea pchania wózka w hipermarkecie powoli ustępuje miejsca zakupom convenience czy proximity, a zatem wygodnym, szybkim i bliskim. Krążenie po sklepie w zderzeniu z innymi możliwościami spędzania czasu, straciło na atrakcyjności. Początkowo przymusowo odkryliśmy opcję zamawiania zakupów z dostawą pod drzwi, ale po krótkim czasie okazało się, że ta opcja daje możliwość wybrania się w tym czasie na spacer do parku czy na spotkanie z przyjaciółmi, i wiele osób dostrzega przewagę takiego rozwiązania, także po poluzowaniu obostrzeń. Podobny mechanizm nie dotyczy jednak tylko zakupów spożywczych. Dlatego celujemy również w rynek produktów budowlanych i wnętrzarskich. Mamy już pierwszą podpisaną umowę o współpracy z dużym partnerem na tym rynku, ale jeszcze nie mogę zdradzić jego nazwy.

Rozumiem, że tu odbiorcą Państwa usługi będzie profesjonalista dokonujący remontu w domu klienta?

Tak. Wszyscy wiemy, że piętą achillesową branży remontowej jest terminowość a raczej jej brak. Przedłużające się remonty to pokłosie konieczności wyskoczenia do sklepu po brakujące kolanko, klej czy fugę. Takich „skoków w ciągu” jednego remontu może być kilkanaście. Awaryjne zakupy obejmują zazwyczaj góra kilka pozycji i ważą kilka kilogramów, ale czas który zajmują to każdorazowo ok. 1,5 godziny. To oznacza, że zakupy w czasie tygodniowego remontu mogą zabrać nawet 2 dni pracy. Nic zatem dziwnego, że wszystko się przeciąga. Nasza propozycja rozwiązuje dylemat kłaść płytki czy jechać po brakujące kolanko. Jesteśmy bowiem w stanie dostarczyć zamówienie internetowe czy telefoniczne w 2 godziny od jego złożenia, a czasami nawet godzinę. Uważamy, że to dla rynku remontowego może być przełomem. Podobnie sprawa ma się z rynkiem warsztatów samochodowych, gdzie chodzi nie tylko o samo odrywanie się od pracy, ale także posiadanie na stanie różnych części do samochodów różnych marek. Postrzegamy swoją rolę jako ogniwo, które ułatwi i przyspieszy remonty oraz naprawy, bo zamówiona część może się znaleźć na budowie czy w warsztacie szybko, bez odrywania fachowca od jego podstawowych zadań. To są jednak tylko przykłady. Uważamy bowiem, że większość branż stoi przed podobnymi wyzwaniami, skupienia się na swojej działalności bez osobistego robienia zakupów przez specjalistów, których czas i uwaga powinna być skupiona na czymś innym. Dlatego postrzegamy swoją rolę szerzej - jako jedno z ogniw całego procesu a nie tylko dostawcę zamówionego na miejsce towaru. Z tego względu będziemy się skupiać na podnoszeniu jakości a nie na wyścigu z czasem. Chcemy być bowiem przedłużeniem kontaktu detalisty z jego odbiorcą. Dodatkowo przy rosnących kosztach pracy fachowców, ich zaangażowanie w zakupy to strata, którą eliminujemy dzięki naszym usługamom dostaw.

Podsumowując, nadzisiaj.com to usługa nie tylko dla konsumentów, ale także dla profesjonalistów.

Owszem, ale jedną z naszych dużych nadziei jest rynek modowy, na którym kluczowy jest konsument i jego wygoda. Doceniam sukces Zalando, które zaproponowało wsparcie klienta nie tylko w procesie sprzedaży, ale także zwrotu. Uważam, że teraz przyszedł czas na podobną usługę, ale w świecie omnichannel, z dostawą nie z magazynu centralnego, ale ze sklepów własnych czy franczyzowych w danym mieście. Z pomocą nadzisiaj.com taka opcja dostawy w ciągu tego samego dnia jest jak najbardziej realna. Podobną jakość chcemy przenieść z procesu dostawy na proces odesłania przesyłki z towarem, który jest za mały, za duży, w złym odcieniu itp. Uproszczenie tego procesu z punktu widzenia konsumenta to krótszy czas oczekiwana na zwrot środków, a zatem większe zadowolenie i lojalność wobec sklepu. W modelu docelowym nadzisiaj.com jest w stanie przejąć część obsługi procesu zwrotów, np. sprawdzić czy odsyłany towar nie jest uszkodzony i zdjąć z detalisty część jego obowiązków.

To ambitne plany. W jakiej perspektywie czasowej zamierzacie je Państwo urzeczywistnić?

To prawda, że część tych planów jest dalekosiężna, ale jednocześnie zależy nam, żeby mocno osadzić się na rynku jeszcze w tym roku. Zwrócić uwagę partnerów. Dlatego tempo naszego działania musi być szybkie, by odpowiedzieć na potrzeby firm, które chcą skorzystać z możliwości, które daje ponadprzeciętna siła kanału e-commerce. Pozornie mogłoby się wydawać, że prostszym rozwiązaniem jest uruchomienie centrum wysyłkowego z opcją kuriera dostarczającego towary na następny lub kolejne dni do domów konsumentów czy maszyn paczkowych. Taka opcja była wystarczająca jeszcze w 2019 roku. Teraz powoli staje się oczywiste, że detaliści będą musieli mieć w portfolio więcej opcji, w tym także dostawy ze sklepów zlokalizowanych w pobliżu konsumentów. Oczywiście spięcie ich w jeden system magazynowy to wyzwanie technologiczne nie tylko dla nas, ale także dla naszych partnerów. To są procesy, które wymagają czasu, ale one już ruszyły, a my jesteśmy gotowi, żeby w sposób zdecentralizowany zagospodarować te potrzeby i możliwości detalistów swoimi dostawami. Trzeba podkreślić, że opcja wysyłki centralnej wymaga dużych inwestycji w centralny magazyn. Dla sieci sklepów wielkopowierzchniowych, które ponoszą ogromne koszty ich utrzymania, alternatywą jest wykorzystanie ich jako rozproszonych centrów logistycznych. Daje to lepsze wykorzystanie już posiadanych aktywów, a jednocześnie dodatkową jakość dla klientów – dostawa w tym samym dniu, a nie za 2 dni.

Jaką rolę w zagospodarowaniu tych potrzeb i możliwości odgrywa technologia?

Grupa Express jest organizacją stawiającą na technologię, która ma wyprzedzać oczekiwania naszych klientów i tworzyć unikatowe rozwiązania, wspierające biznes naszych partnerów. Opracowaliśmy więc narzędzia, wspierające usługi delivery, wzorujące się na rozwiązaniach dostępnych na rynku brytyjskim czy amerykańskim. Dzięki nim możemy optymalizować ruch, mierzyć czas dostawy, śledzić paczkę, przewidywać w punkt czas jej dotarcia czy określać zapotrzebowanie na współpracowników na dany okres. Jednak technologia to element, który należy rozwijać nieustannie, podobnie jak obszar operacyjny. Naszym głównym celem jest bowiem zaproponowanie firmom takich opcji, które będą najlepiej wspierały rozwój ich oferty i możliwości. Jedną z takich dziedzin jest niewątpliwie kwestia płatności. W najbliższym czasie wdrożymy kilka przełomowych opcji w tym zakresie.

Zatem jakie miejsce chcecie Państwo zająć na rynku delivery?

Naszą ambicją nie jest konkurowanie na typowym rynku kurierskim ze schodzeniem z ceną przy wyższych wolumenach dostaw. Uważamy, że naszą przewagą jest transparentny, uproszczony cennik, płaska stawka bez względu na ilość wysyłanych paczek. Zaczynamy od nasycenia dużych miast i szukamy partnerów, którzy mają swoje lokalne, ale rozbudowane biznesy w miastach do 100 tys. Kilkanaście miast jest już w naszych zasięgu. W najbliższym czasie dołączą kolejne. Docelowo widzimy się jako gracza ogólnopolskiego, zwłaszcza, że dostrzegamy niszę na rynku dostaw w ciągu chłodniczym nie w obrębie jednego miasta, ale właśnie między miastami. W tym segmencie chcemy zająć silną pozycję. Pracujemy tak, by stać się liderem zwinnej i elastycznej usługi delivery.