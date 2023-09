Nagrody w XI edycji konkursu e-Commerce Polska awards rozdane

Bal na krakowskim rynku i przejażdżka konnymi powozami zakończyły tę edycję nagrody, w której coraz większą rolę odgrywają firmy e-MŚP. Oto wyniki finału e-Commerce Polska Awards 2023.

Laureaci & Kategorie

Jak co roku firmy zajmujące się e-sprzedażą, e-usługami oraz e-finansami miały szansę ubiegać się o pierwsze miejsce w 21 kategoriach konkursu e-Commerce Polska Awards. Rywalizacja objęła zasięgiem małe, średnie i duże sklepy internetowe, platformy e-commerce i e-usług oraz dostawców rozwiązań finansowych.

Organizator wydarzenia – e-Izba – zadbała o tak szerokie spektrum domen e-commerce, aby w rywalizacji dać szansę jak największej liczbie firm, łącznie z rosnącym sektorem e-MŚP.

Zróżnicowany tort e-commerce

Na pewno za każdym z tych biznesów stoi rok ciężkiej pracy, która jest wartością samą w sobie i zawsze godną nagrody. Jednak jak w każdej rywalizacji, zwycięzca może być tylko jeden. Na co na pewno można zwrócić uwagę w tegorocznym wyścigu po triumf?

- Świat biznesu zdominowany jest przez duże marki, a przecież w polskim internecie sprzedają w przewadze MŚP” – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby. – MŚP i te najmniejsze firmy w e-handlu są solą naszej cyfrowej gospodarki. Pod względem wpływu na klientów są po prostu gigantami. Generują lokalny wzrost gospodarczy. Są innowacyjne i zorientowane na klienta – dodaje i podkreśla zasłużone i gromkie brawa, jakie otrzymali przedstawiciele MŚP w opisywanym konkursie, zarówno wśród nominowanych, jak i nagrodzonych.

Porozmawiajmy o szczegółach

Trzon konkursu stanowiły następujące kategorie:

dla małych, średnich i dużych podmiotów prowadzących e-sprzedaż: Design &Usability, Best campaign, Best in omnichannel, Best on mobile, Best in crossborder, Best e-commerce B2B, Best e-commerce retailer, Best in CSR, Best adaptation to new digital reality B2C, Best innovator in e-commerce;

dla e-usług: Best tool for e-commerce, Best logistic tool, Best automatization tool/technology/product in e-commerce, Best omnichannel tool/;

technology/solution, Best e-commerce B2B tool/technology/solution, Best cross-border tool/technology/solution;

dla firm finansowych – Best online insurer, Best innovative e-payment solution, Best e-banking implementation oraz Best buy now – pay later solution.

Można tu też znaleźć nowość – kategorię The best e-commerce loyalty program – to w pierwszej z w/w wymienionych grup. W tym przypadku jury doceniło najbardziej efektywny program lojalnościowy lub subskrypcyjny w biznesie online.

Zwycięzca Best in

W tym roku poznaliśmy kolejnego zdobywcę nagrody „Best in”, wyłonionego spośród laureatów wszystkich kategorii. O przyznaniu tytułu zdecydowała najwyższa średnia głosów oddanych przez jury złożone z autorytetów i specjalistów w dziedzinach technologii i handlu.

Zwycięzcą została marka InPost, rozwijająca się nie tylko w Polsce, ale zagranicą. Jej krakowskie korzenie pozwalają podkreślić lokalizację tegorocznego finału i gali konkursu – Crystal Palace w Krakowie, naprzeciwko Sukiennic.

- Jestem pewna, że nie można było znaleźć lepszego miejsca na finał konkursu. Ze statuetkami w dłoniach laureaci pozowali fotoreporterom podczas przejażdżki konnymi powozami po krakowskim rynku i Starym Mieście – komentuje prezes Sass-Staniszewska, która osobiście wręczyła statuetkę „Best in” na scenie.

e-Izba otwarta na każdy biznes

E-Commerce Polska Awards spełnia niezwykle rozwojową rolę w środowisku biznesu elektronicznego w kraju. To doskonała okazja dla firm do zaprezentowania swoich produktów i usług, oraz zdobycia uznania za rynkowe osiągnięcia nie tylko w liczbach księgowych, subskrypcji i lojalności klientów, ale także w oczach ekspertów rynkowych. Każda z nagród, ale też i nominacje, na pewno wpłyną na reputację poszczególnych marek i przyciągną do niej nowych klientów.

E-Izba rozwija cały krajowy ekosystem e-commerce przez różnorodne inicjatywy, nie tylko renomowane konkursy. Po więcej zapraszamy tutaj – https://eizba.pl. Zaprasza wszystkie sklepy e-handlu do współpracy, a szczególnie MŚP, które nieustająco i oddolnie podnoszą profesjonalizm na rynku e-commerce.

Nad poprawnością pracy jury konkursu ECPA czuwał audytor konkursu – kancelaria Porębski i Wspólnicy.

Partner sektorowy – InPost.

Partnerami głównymi e-Commerce Polska Awards były Allegro i Przelewy 24.

Partnerzy wspierający – ‘merce, TPay.

Laureaci e-Commerce Polska awards 2023

Kategorie dla podmiotów e-commerce:

Best on mobile - podmioty średnie i duże: Hebe.pl

Design & Usability - podmioty małe: LULU Warszawa

Design & Usability - podmioty średnie i duże: Savicki

Best e-Commerce Retailer - podmioty średnie i duże: Empik

Best in CSR - podmioty małe: Your KAYA

Best in CSR - podmioty średnie i duże: Allegro

Best in e-Commerce B2B - podmioty średnie i duże: TIM

Best campaign (Pomysł promocyjny roku) - podmioty średnie i duże: Answear

Best in Omnichannel - podmioty średnie i duże: MODIVO

Best adaptation to new digital reality B2C - podmioty średnie i duże: Medicover & Strix

Best innovator in e-commerce - podmioty średnie i duże: LOT

Best e-commerce loyalty program - podmioty średnie i duże: Empik

Best in cross-border - podmioty średnie i duże: MODIVO

Kategorie dla e-usług:

Best logistic tool: InPost

Best tool for e-commerce: eparagony.pl

Best cross-border tool/technology/service: setup.pl

Best e-commerce B2B tool/technology/service: PragmaGO

Best automatization tool/technology/product for e-commerce: Apifonica

Best omnichannek tool/technology/service: X-ONE

Kategorie e-finanse:

Best e-payment solution: mBank & mElements

Best buy now pay later solution: Przelewy24

Best e-banking implementation: Alior Bank

Best online insurer: PZU

Wyróżnienia: