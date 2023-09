Największa sortownia pocztowa powstanie jeszcze w tym roku (zdjęcia)

Pełną gotowość operacyjną, związaną z uruchomieniem sortera, obiekt osiągnie za kilka miesięcy, stając się najnowocześniejszym centrum logistycznym spółki.

Poczta Polska realizuje jedną z najważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat, ukierunkowaną na optymalizację efektywności sieci logistycznej. W podwarszawskiej miejscowości Ciemne gm. Radzymin, na działce liczącej ponad 11 hektarów, budowany jest kompleks logistyczny Poczty Polskiej. Wykonawcą jest firma Panattoni, lider na rynku nieruchomości przemysłowej w Europie. Łączna powierzchnia inwestycji wynosi prawie 50 tys. m2 i obejmuje m.in. budynki hali magazynowej „Cross Dock” przeznaczonej do obsługi przesyłek paletowych oraz powierzchnię magazynowo – operacyjną, dedykowaną sortowaniu i ekspediowaniu przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych.

Prace budowlane zostały niemal ukończone, trwają prace wykończeniowe. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się przeglądy przed odbiorowe obu hal. W październiku br. planowane jest przekazanie obiektu Poczcie Polskiej. Wówczas też nastąpi m.in. uruchomienie procesów obsługi przesyłek paletowych, jak również obsługi towarów handlowych w jednej z hal.

Sorter do automatycznego opracowania przesyłek

Równolegle w drugiej hali rozpoczęto prace związane z posadowieniem sortera do automatycznego opracowania przesyłek. Wykonawcą jest firma Beumer Group Poland Sp. z o.o. Sorter będzie miał kształt pętli i zostanie wykonany w technologii „Cross-Belt”. Dzięki sześciu liniom podawania automatycznego, sześciu liniom podawania ręcznego i ponad 300 ześlizgom, będzie to największa z dotychczasowych maszyn w Poczcie Polskiej. Wydajność operacyjna urządzenia pozwoli na posortowanie 15 tys. przesyłek na godzinę. Nowa maszyna opracuje nie tylko przesyłki z własnego obszaru działania, ale również stanie się wsparciem dla innych jednostek logistycznych Poczty Polskiej. Odbiór sortera planowany jest na II kwartał 2024. I to właśnie wówczas nowy węzeł ekspedycyjno-rozdzielczy w Ciemnem osiągnie pełną moc.

Nowoczesne maszyny, które zwiększą efektywność obsługi paczek, znajdą się zarówno w istniejących, jak i w nowo budowanych sortowniach Spółki. W sortowniach we Wrocławiu i Lublinie już zostały oddane do użytku sortery do automatycznego opracowania przesyłek KEP. Kolejny – w III kwartale br. – rozpocznie pracę w Lisim Ogonie k. Bydgoszczy. W perspektywie najbliższych lat umożliwi to Spółce realizację celów, stanowiących jeden z filarów strategii, w tym dalszy rozwój perspektywicznych usług kurierskich i paczkowych, e-commerce i logistycznych.