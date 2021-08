Największy kontrakt na rynku magazynowym to DHL - Zalando

Popyt na magazyny na poziomie 3,15 miliona mkw. i nowa podaż sięgająca 1,14 mln mkw. to najlepsze wyniki dla I półrocza w historii rynku magazynowego. Polska rejestruje drugą co do wielkości aktywność deweloperów w Europie – w budowie są ponad 3 miliony mkw.