Największy sklep internetowym z perfumami otwiera magazyn w Głuchowie

MDC2 – deweloper zrównoważonych powierzchni magazynowych i logistycznych działający na polskim rynku – i Fortress Real Estate Investments Limited (Fortress) sfinalizowały najem powierzchni 28 575 m2 w ramach MDC2 Park Łódź South. Najemcą jest firma Notino

Największy w Europie sklep internetowy z perfumami i kosmetykami Notino zacznie swoją działalność w MDC2 Park Łódź South w II kwartale 2024 roku.

MDC2 Park Łódź South tworzą dwa budynki dystrybucyjno-logistyczne o planowanej łącznej powierzchni GLA ponad 80 000 m2. Projekt jest zlokalizowany w Głuchowie - 19 km na południe od granicy Łodzi, i posiada bezpośredni dostęp do węzła Tuszyn. Autostrada A1 jest głównym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym od północnej do południowej granicy Polski. W pobliżu Łodzi przebiega także autostrada A2 oraz droga ekspresowa S8. Dodatkowo zaplanowana została już rozbudowa drogi S14, która połączy się węzłem Emilia z autostradą A2 i węzłem Róża z drogą ekspresową S8. Daje to najemcom obiektu doskonałe możliwości logistyczne pod kątem dystrybucji do w całym kraju.

Dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej

Dodatkowo niewątpliwym atutem lokalizacji w pobliżu Łodzi jest dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej obejmującej według badań firmy Randstad ponad 43 000 pracowników mieszkających w powiecie łódzkim wschodnim w strefie oddalonej zaledwie 15 minut od MDC2 Park Łódź South. Obszar w promieniu do 60 minut zamieszkiwany jest natomiast przez niemal 896 000 mieszkańców, którzy wzmacniają kadrowy potencjał tego miejsca. Dla pracowników dojeżdżających z tej strefy do obiektu przewidziana jest możliwość zorganizowania dedykowanego transportu.

Deweloperem projektu jest MDC2. Inwestycja powstaje we współpracy z Fortress Real Estate Investments Limited (Fortress), spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE), która posiada nieruchomości komercyjne, zarządza nimi i je rozwija. Fortress jest właścicielem oraz partnerem finansujący inwestycję.

Notino wynajmuje nowy magazyn

Wynajęty przez Notino budynek będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb, tak aby umożliwić magazynowanie oraz dystrybucję szerokiej gamy produktów najemcy.

Notino jest największym sklepem internetowym z perfumami i kosmetykami w Europie. Można w nim wybierać spośród 100 000 produktów od 2500 globalnych i lokalnych marek. Tylko w zeszłym roku firma sprzedała 100 milionów artykułów. Wiążąc się z MDC2 Park Łódź South, Notino planuje prowadzenie z tego miejsca dystrybucji kosmetyków, perfum i leków bez recepty.

„Przyśpieszamy naszą europejską ekspansję, wybierając jedną z najlepszych lokalizacji logistycznych w Polsce. Sprawna dystrybucja i bycie bliżej naszych klientów to dla nas priorytet. Codziennie wysyłamy dziesiątki tysięcy zamówień. Dzięki temu, że wybieramy MDC2 Park Łódź South, mamy pewność płynności dostaw, a ich odbiorcy mogą otrzymać wymarzone produkty jak najszybciej. Ponieważ szybkość dostawy jest dla nas kluczowa, cieszymy się, że możemy jeszcze bardziej skrócić czas dostawy dla naszych polskich klientów. Wybraliśmy MDC2 Park Łódź South nie tylko ze względu na doskonałą centralną lokalizację, ale także ze względu na podejście dewelopera do kwestii ESG oraz indywidualne podejście do partnerów biznesowych.” – tłumaczy Logistic Director Tomáš Hofer, Notino.

„Cieszy nas, że darzona przez Polaków wielką sympatią marka perfumeryjno-kosmetyczna postawiła na nasz obiekt w Głuchowie. Wybrany przez Notino budynek jest obiektem, którego lokalizacja i parametry techniczne zostaną ściśle podporządkowane wymaganiom najemcy. Naszym celem jest wspieranie biznesu najemców. Zarówno lokalizacja, jak i efektywność powierzchni dają naszemu klientowi gwarancję usprawnienia rozwoju działalności – mówi Adrian Winiarek, Development Director w MDC2.