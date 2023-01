Największy wabik zakupów online - gwarantowana darmowa dostawa

Bank zapytał respondentów także o to, jakie produkty zdarzyło im się oglądać stacjonarnie przed zakupem w sieci. Najwięcej badanych wskazywało ubrania lub obuwie (w obu grupach po 29 proc. wskazań). Poza tym wielu Polaków przyznało, że podeszło tak do kupowania sprzętu AGD czy elektroniki, w tym laptopa, smartfona czy komputera.

Darmowa dostawa najbardziej pożądana przez konsumentów

Darmowa dostawa niezależnie od jej sposobu to najbardziej przydatne ułatwienie podczas zakupów w kanale online – tak odpowiedziało 64 proc. ankietowanych w badaniu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Polacy na e-zakupach 2022”. W tej grupie znalazło się najwięcej kobiet (71 proc. w porównaniu do 56 proc. badanych mężczyzn), 20- i 30-latków (kolejno 75 i 72 proc.) oraz mieszkańców metropolii jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk (75 proc.). Ankietowani często wskazywali również możliwość zwrotu produktów bez ponoszenia kosztów przesyłki (51 proc.). Miało to podobne znaczenie dla obu płci (zwróciło na to uwagę 49 proc. kobiet i 53 proc. mężczyzn). Dla co trzeciego respondenta istotna była informacja o terminie dostarczenia zamówienia przed zapłatą za towar (34 proc.). W tej grupie znalazło się najwięcej ankietowanych między 40 a 49 rokiem życia (40 proc.) i osób ze średnich miast od 50 do 250 tys. mieszkańców (41 proc.).

- Co czwarty badany stwierdził, że największym ułatwieniem byłaby dla niego informacja o dostępności produktu przed włożeniem go do koszyka (25 proc.). Wśród nich znalazło się 31 proc. mężczyzn w porównaniu do 20 proc. kobiet. Na to ułatwienie najczęściej wskazywali również 18-29 latkowie (31 proc.) oraz osoby powyżej 70 roku życia (36 proc.) – komentuje Ewelina Krzynowy-Gaweł, dyrektor ds. sprzedaży internetowej z Santander Consumer Banku. – Poza tym 23 proc. ankietowanych wskazało możliwość zwrotu zakupionych produktów bez konieczności wypełniania formularza albo logowania się na konto w sklepie. 16 proc. osób wybrało informację o czasie i formie gwarancji towaru, a 11 proc. opcję przedłużenia czasu na zwrot zamówienia.

Najczęściej oglądamy stacjonarnie ubrania i obuwie przed ich zakupem w internecie

Santander Consumer Bank zapytał Polaków również o to, jakie produkty zdarzyło im się oglądać stacjonarnie przed zakupem w sieci. Wyniki wskazują, że najczęściej kupujemy w ten sposób odzież i obuwie. 29 proc. ankietowanych odpowiedziało, że oglądało stacjonarnie ubrania zanim kupiło daną część garderoby online. Ta sama liczba badanych zastosowała podobną taktykę w przypadku butów. Nieco rzadziej przed zakupem w sieci oglądamy „na żywo” sprzęt AGD (22 proc.), elektronikę taką jak laptop, komputer czy smartfon (21 proc.) i zabawki oraz RTV (w obu przypadkach po 17 proc.). Jeszcze rzadziej takie produkty jak kosmetyki i narzędzia (po 15 proc. w każdej z kategorii) czy książki (12 proc.). Co ciekawe, jedynie niewielki odsetek badanych przyznał, że kupuje w ten sposób meble – odpowiedział tak co dziewiąty ankietowany (11 proc.).

- Na oglądanie rzeczy stacjonarnie przed zakupem online może mieć wpływ fakt, że produkty kupowane w internecie częściej podlegają rabatom czy przecenom – komentuje Ewelina Krzynowy-Gaweł z Santander Consumer Banku. – Poza tym jeśli potrzebujemy chwili do zastanowienia się przed zakupem danego towaru, nie musimy wracać do sklepu, a jedynie sięgnąć po laptop czy smartfon i złożyć zamówienie w ciągu kilku minut bez wychodzenia z domu. W ten sam sposób można również skorzystać z finansowania zewnętrznego np. karty ratalnej ze stałą spłatą czy internetowego odnawialnego limitu kredytowego, którego można używać wielokrotnie.