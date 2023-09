Narzędzia i przedmioty do majsterkowania w aplikacji Wolt

Wolt rozwija sieć usług quick-commerce i zaznacza swoją obecność w kolejnych segmentach. Tym razem do grona partnerów dołączył sklep Rompol, oferujący narzędzia i produkty do napraw. Oferta sklepu dostępna jest dla mieszkańców Warszawy, a obszar dostaw można sprawdzić w aplikacji i na stronie Wolt.

Sklep Rompol w aplikacji Wolt

Od teraz w szybkiej dostawie Wolt można zamawiać artykuły malarskie, narzędzia, artykuły budowlane, hydrauliczne i ochronne, elektrykę, chemię gospodarczą czy artykuły samochodowe i te przeznaczone do pielęgnacji ogrodu. Dla klientów Wolt został także przygotowany specjalny kod rabatowy ROMPOL, dający 10 zł zniżki na pierwsze zamówienie ze sklepu. Kod ważny jest do końca listopada br.

- Stale realizujemy naszą ideę „małego centrum handlowego w kieszeni”. Obecność sklepu Rompol idealnie ją wyraża. Dzięki temu partnerstwu możemy oferować naszym użytkownikom produkty w szybkiej dostawie z kolejnego segmentu produktów codziennego użytku — w tym przypadku drobnych napraw czy remontów. Nasz cel jest prosty: zapewnienie w jednej aplikacji dostępu do wszystkiego, co niezbędne w codziennym życiu, nawet jeśli są to narzędzia potrzebne do szybkiego remontu, czy naprawy. Chcemy jak najszybciej i jak najdokładniej zaspokajać potrzeby zakupowe naszych klientów — dodaje Agata Polityło, General Manager w Wolt Polska.

W Polsce Wolt działa w 13 miastach.