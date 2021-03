Neonet stawia na mniejsze miejscowości także pod kątem e-commerce

Salony Neonet w małych miastach to ukłon w stronę e-klientów, fot. mat. pras.

Neonet 18 marca pojawi się w dwóch kolejnych miastach: Hrubieszowie oraz Żninie. W przypadku obu salonów są to pierwsze punkty firmy w tych miejscowościach.

Pojawienie się pierwszych salonów NEONET w kolejnych dwóch miastach to wynik konsekwentnie realizowanego rozwoju sieci uwzględniającego także miejscowości poniżej 200 tys. mieszkańców. Decyzja ta ułatwia dostęp do oferty sklepu potencjalnym klientom mieszkającym poza największymi aglomeracjami. Taki sposób budowy sieci dystrybucji jest również istotny z perspektywy kanału e-commerce, ponieważ kupujący mogą dokonać odbioru lub zwrotu produktów zamówionych za pośrednictwem strony internetowej www.neonet.pl we wszystkich salonach NEONET.

Nowy salon w Hrubieszowie mieści się przy ulicy Kolejowej 8, stanowiącej jedną z głównych dróg miasta i jest częścią Pasażu Handlowego S1 Center.



Elektromarket w Żninie również położony jest przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych, co w połączeniu z jego centralną lokalizacją stanowi znaczny atut nowego salonu.