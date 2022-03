Nethansa pozyskała 4 mln euro od funduszu WEG. Firma planuje wejść do Skandynawii

Nethansa, oferuje platformę opartą na modelu SaaS, która automatyzuje i optymalizuje procesy sprzedaży i logistyki na marketplace'ach takich jak Amazon i Kaufland.de. Z licencjonowanego przez Amazona narzędzia korzysta już ponad 100 firm. Oparty o sztuczną inteligencję system analizuje oferty konkurencji i optymalizuje ceny wystawionych na sprzedaż produktów, dzięki czemu skokowo zwiększa marżę produktów swoich klientów. Oprócz platformy, firma oferuje kompleksowe wsparcie prowadzenia kont swoich kontrahentów oraz obsługuje klientów końcowych w sześciu językach.

Do tej pory spółka pozyskała 4,3 mln euro z programów Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych Movens VC, CofounderZone, LT Capital, a także od inwestorów indywidualnych. Ponadto, Nethansa zdobyła dofinansowanie na rozwój produktu od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynoszące prawie 1 mln euro.

Środki z obecnej, opiewająca na 4 miliony euro rundy finansowania, w której uczestniczy Warsaw Equity Group (wiodący inwestor) oraz Movens VC, przeznaczone będą na dalszy rozwój firmy. Przede wszystkim umożliwią międzynarodową ekspansję i rozwój produktu, co pozwoli Nethansie na dalsze umacnianie pozycji lidera. W pierwszej kolejności spółka planuje wejść na rynek duński i szwedzki.



Obecnie trwają prace rozwojowe nad optymalizacją algorytmów wykorzystywanych do zarządzania polityką cenową w oparciu o dane pobierane z marketplace’ów. Nethansa planuje również integrację swojej platformy z innymi, liczącymi się marketplace’ami w Polsce i za granicą.

- Jesteśmy wiodącą firmą w Polsce, działamy również w Niemczech i wchodzimy na rynek w krajach skandynawskich. Jednak w najbliższym czasie chcemy w pełni udostępnić platformę Nethansy klientom z pozostałej części Europy, a kluczem do tego będzie zintegrowanie naszego narzędzia z innymi platformami sprzedażowymi. Współpraca z Warsaw Equity Group i pozyskane środki w rundzie A finansowania pozwolą na dalszą szybką realizację naszych założeń - podkreśla Sascha Stockem, prezes zarządu Nethansy.

Decyzja Warsaw Equity Group o inwestycji w Nethansę podyktowana jest spodziewanym ogólnym silnym wzrostem sprzedaży e-commerce oraz wzrostem udziału marketplace’ów w handlu elektronicznym. Będzie się to wiązać z rosnącą liczbą firm chcących dystrybuować za ich pomocą swoje produkty. Dlatego usługi profesjonalnego wsparcia i optymalizacji sprzedaży z wykorzystaniem zaawansowanej technologii na tych platformach będą zyskiwać na znaczeniu.

- Amazon czy Kaufland.de to złożone ekosystemy z własnymi systemami reklamowymi i rozbudowaną obsługą klienta. Obecnie to znaczące kanały dystrybucji wykorzystywane przez firmy z całego świata do globalnej dystrybucji swoich produktów – mówi Sascha Stockem, założyciel i CEO Nethansy.

- Cieszę się, że z zespołem Nethansy będziemy mogli realizować nasze wspólne ambicje - mówi Przemysław Danowski, partner zarządzający Warsaw Equity Group.