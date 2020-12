Nethansa pozyskała 8 mln zł

Nethansa to sopocka firma działająca na polskim i niemieckim rynku, która specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu kont na Amazon oraz wsparciu i automatyzacji sprzedaży na tej platformie. Spółka podczas rundy finansowania late seed pozyskała od inwestorów 8 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalszą ekspansję zagraniczną oraz rozwój systemu Clipperon w modelu SaaS.

Nethansa jest firmą, która wspiera sprzedaż na Amazonie przy wykorzystaniu systemu do automatyzacji sprzedaży i logistyki, kompleksowo prowadzi konta swoich kontrahentów i obsługuje klienta końcowego. Jej autorski system Clipperon wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy ofert konkurencji i optymalizacji cen wystawionych na sprzedaż produktów, dzięki czemu zwiększa marżę swoich klientów.

Nethansa oferuje swoim klientom możliwość sprzedaży we wszystkich państwach, w których prowadzi działalność Amazon.

W zakończonej właśnie rundzie finansowania dla startupów late seed, Nethansie udało się uzyskać niemal 8 mln zł. Łącznie z poprzednimi rundami finansowania spółka pozyskała już 15 mln zł kapitału.

– Zainteresowanie inwestorów naszą firmą i decyzja o inwestycji w jej dalszy rozwój to dla nas sygnał, że nasz biznesplan jest słuszny. Dowodzą tego również wyniki firmy. Jako cel wyznaczyliśmy sobie zbudowanie pozycji paneuropejskiego lidera w zakresie wsparcia sprzedaży na Amazon. Stworzony przez nas system jest innowacyjnym rozwiązaniem w skali globalnej. Niebawem będzie on dostępny również w modelu SaaS, stając się drugim, łatwo skalowalnym filarem naszej działalności. Za jego sprawą otworzy się przed nami wiele nowych rynków. Pozyskane środki chcemy wykorzystać również do rozbudowania możliwości sztucznej inteligencji w zakresie zarządzania polityką cenową na Amazon – mówi Sascha Stockem, CEO Nethansy.

Movens VC jest jednym z trzech funduszy, które w rundzie finansowania late seed zainwestowały w Nethansę. Koncentruje się on na młodych, polskich firmach technologicznych – szczególnie na tych, które dzięki SI mogą zaburzyć dotychczasowy sposób funkcjonowania całych sektorów gospodarki.

W sopocką spółkę zainwestował również CofounderZone, który współpracując ze stworzoną przez siebie siecią Aniołów Biznesu, dostarcza startupom wartości dodane w postaci indywidualnego podejścia do strukturyzacji i finansowania transakcji na rynku prywatnym.

Trzecim podmiotem, który przeznaczył środki na rozwój Nethansy, jest LT Capital – fundusz wspierający polskie startupy technologiczne, z szansami na międzynarodowy sukces.