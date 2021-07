Nethansa: Sztuczna inteligencja to game-changer w obszarze sprzedaży na marketplace-ach

Polacy znaleźli sposób na to, by przechytrzyć amerykańskiego Amazona, fot. shutterstock

Najważniejszym narzędziem spółki Nethansa jest Clipperon. Stworzony przez firmę autorski system wykorzystuje sztuczną inteligencję do predykcji cen oraz wyników sprzedaży.

– To prawda, że trzeba inwestować w działania marketingowe w sieci, zarządzanie zapasami czy doświadczenia w sklepie, ale gdy już konsument podejmie decyzję, to głównie cena produktu decyduje o tym u jaki konkretnego sprzedawcy zakupi produkt. – mówi Sascha Stockem, CEO Nethansy która wspiera europejskie firmy w uruchomieniu i prowadzeniu własnego sklepu na platformie Amazon. Ekspert powołuje się na badania PWC, z których wynika, że sześciu na dziesięciu konsumentów wybiera produkty, kierując się optymalną ceną. – Sztuczna inteligencja to prawdziwy game-changer w obszarze sprzedaży na Marketplace-ach. Bez względu na czas i okoliczności, bez chwili przerwy, algorytmy zmieniają cenę tak, by zadowolić klientów i utrzymać odpowiednią marżę gwarantującą zysk. W efekcie, wykorzystując duże zbiory danych, firmy zarabiają więcej niż oczekiwały – dodaje Stockem.

Patrząc na dane zebrane przez Nethansę widać, że algorytmy świetnie poradziły sobie z optymalizacją cen. Wartość zysku dodatkowego, który Clipperon wypracował wyłącznie dzięki dynamicznemu pricingowi to w kwietniu 2021 roku nieco ponad pół miliona złotych, a miesiąc później już ok. 700 tys. zł.

Insomnia sztucznej inteligencji

– Dodatkowy zysk wynika wyłącznie z działania systemu Clipperon, który np. podnosi ceny produktów, jeśli nie ma konkurencji na rynku, bądź jest ona niewielka – mówi CEO Nethasy. – Kompetencje analityczne sztucznej inteligencji stanowią barierę nie do pokonania dla zwykłego człowieka. Nie dość, że algorytmy są w stanie zauważyć najmniejsze wahania zmiennych i oszacować trend to dodatkowo, nie wiedzą co to sen, pracują więc bez ustanku, optymalizując politykę cenową sprzedawcy.

Do optymalizacji cen należy jeszcze dodać automatyzację sprzedaży i autonomizację procesów logistycznych. Ile więc zarobiły firmy, dzięki systemowi Clipperon i jego sztucznej inteligencji, która dynamicznie zarządza polityką sklepu? Pracujące nieustannie oprogramowanie autorstwa sopockiej firmy wygenerowało dla swoich klientów w ostatnich dwunastu miesiącach łączny zysk wynoszący ponad 17 mln zł (stan na koniec maja 2021 roku). Porównując tę wartość z wynikiem z poprzedniego roku osiągnięto czterokrotny wzrost. I mowa tu wyłącznie o czystym zysku po wszystkich kosztach bezposrednich i pośrednich.