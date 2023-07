Nie można już współdzielić konta na Allegro Smart

Konto w Allegro Smart! można było współdzielić z bliskimi od 21 listopada 2022 r. Promocyjna oferta zakończyła się 3 lipca. Od poniedziałku nie mogą z niej korzystać wszyscy, którzy wykupili abonament po 21 listopada 2022 r.

Jak informuje Allegro, klienci platformy, którzy do 3 lipca 2023 r. byli członkami tzw. grupy rodzinnej, mogą skorzystać z promocji i wykupić własną subskrypcję Allegro Smart! w niższej cenie. Jeśli zrobią to do 30 września, za roczny abonament zapłacą 39,90 zł. Miesięczny abonament w ramach promocyjnej oferty został wyceniony na 3,32 zł.

