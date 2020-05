Nielsen: Mocny spadek zakupów online w tygodniu z majówką

Kupujemy mniej kosmetyków, papieru toaletowego i bułek. Fot. Shutterstock

W tygodniu 18. (27.04-3.05.2020), wartość sprzedaży koszyka rok do roku wzrosła +12%, ale w zestawieniu t18. vs t17. 2020 spadła -6%. Wartość sprzedaży online w t18. vs t17. 2020 również spadła i to aż o -30%. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to m.in.: piwo +31%, majonez, ketchup, musztarda +25% oraz kiełbasy +11%. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: kosmetyki do twarzy -51%, bułki - 25%, papier toaletowy -15%.

- Majówkowe menu Polaków jest niezmienne. Niezależnie od pogody i pandemii sezon rozpoczęły tradycyjne dania grillowe, czyli kiełbasy z majonezem, ketchupem lub musztardą podawane z piwem. Te produkty zanotowały dwucyfrowe wzrosty w tygodniu poprzedzającym majówkę. Cały koszyk odnotował wzrost sprzedaży, jednak umiarkowany, bo 12%, a w porównaniu z poprzednim tygodniem, był to jednak spadek. W tym czasie Polacy kupili też mniej produktów FMCG przez internet, niż tydzień wcześniej, co może mieć związek z kolejnym luzowaniem obowiązujących obostrzeń i coraz większą możliwością robienia zakupów stacjonarnych - mówi Ewa Rybołowicz, Dyrektor ds. współpracy z Sieciami Handlowymi Nielsen Connect w Polsce.

- Na wartość sprzedaży koszyka wpłynęły szczególnie produkty o wysokich spadkach. To wciąż kosmetyki, ale ostatnio również papier toaletowy. Po spektakularnych ponad 50% wzrostach sprzedaży tego produktu na początku pandemii, to wyraźny sygnał, że Polacy korzystają z wcześniejszych zapasów, a zamiast masowych zakupów, potrzebne produkty nabywają teraz na bieżąco – dodaje.

Dane sprzedażowe dotyczące wartości sprzedaży na podstawie Panelu Handlu Detalicznego Nielsen (suma sieci współpracujących).