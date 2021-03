Nielsen: Wygoda, oszczędność, asortyment to klucz do rozwoju e-commerce

Rok 2020 był rokiem wielu zmian także w zakresie zakupów kategorii FMCG przez Internet. Fot. Shutterstock

Dalszy rozwój sprzedaży online FMCG zależy od wielu czynników, w tym między innymi od tego, jak na kluczowe potrzeby shopperów będą odpowiadać detaliści – ocenia Karolina Flaht-Soroka, ekspertka Nielsen. Wśród kluczowych czynników, które będą determinować rozwój e-commerce wymienia: wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy oraz dobór asortymentu.

Jej zdaniem, wygoda to umożliwienie korzystania z różnych form dostawy, form płatności, łatwość prowadzenia procesu decyzyjnego w sklepie online, na co duży wpływ na wygląd samych opakowań, etykiet, ale także filtry i architektura strony. Do tego należy dodać omnichanneling. – Trzy czwarte kupujących sięga po desktop w procesie zakupowym, ale urządzenia mobilne towarzyszą 42% shopperów w czasie procesu decyzyjnego – mówi Karolina Flaht-Soroka.

Oszczędność w znaczeniu niskich cen i promocji to czynnik, który silnie wpływa na decyzję o wyborze miejsca zakupu i jednocześnie bezpośrednio odwołuje się do uniwersalnego motywu korzystania z zakupów online czyli smart shoppingu.

Z kolei aspekt oszczędności czasu jest wielowymiarowy. - Odwołuje się on do możliwości elastycznego i niezależnego od godzin otwarcia sklepów motywu, ale także wskazuje na konieczność bardzo dobrego User Experience np. wirtualna półka, która jest zgodna z tym, jak po niej chce nawigować klient i jakie cechy produktu są dla niego kluczowe – tłumaczy ekspertka Nielsena.

Zwróciła ona uwagę, że badanie „wE-commerce 2020” pokazuje, jak ważny jest odpowiedni wybór asortymentu dostępnego online. - Czasami obserwujemy silne oczekiwanie wobec ogólnie szerokiego wyboru produktów (kosmetyki), a czasami aktualnie akceptowalny jest ograniczony asortyment, pod warunkiem dostępność ulubionych marek i produktów – mówi Karolina Flaht-Soroka.

- To wszystko prowadzi nas do wniosku, że e-commerce w FMCG stał się mocnym kanałem, kanałem niejednorodnym pod względem miejsc zakupów i kupowanych kategorii i związanych z nimi zachowań shopperów. Kanałem, który tak jak offline staje się przestrzenią do budowania przewag biznesowych, wzrostu sprzedaży – dodaje.

- Są kategorie, których poziom planowania się wyraźnie zwiększył np. farby do włosów. Jest to ogólnie związane ze zmianą stylu życia i przeniesieniem do przestrzeni domowej aktywności, które przed pandemią wykonywane były poza nią (trend homebody economy). Jednocześnie obserwujemy także w wybranych kategoriach większą skłonność do zakupów nie zaplanowanych. To oznacza, że są kategorie, które shopper chętniej niż wcześniej dokłada do koszyka online przy okazji innych zakupów, pod wpływem impulsu budowanego przez prezentację oferty na stronie sklepu – tłumaczy ekspertka Nielsena.