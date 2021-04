Niemal 4 tys. robotów wspiera pracowników Amazona w centrum w Gliwicach

fot. Amazon

W centrum logistycznym w Gliwicach Amazon zatrudnia ponad 2000 pracowników, których wspiera ponad 3 900 robotów transportowych. Od 2014 r. Amazon stworzył 18 000 stałych miejsc pracy w Polsce.

Centrum logistyczne Amazon w Gliwicach – trzecia inwestycja firmy na Śląsku, obok dwóch innych obiektów w Sosnowcu – rozpoczęła swoją działalność dokładnie rok temu. Wówczas Amazon ogłosił, że stworzy tu 1 000 miejsc pracy, które udało się podwoić w przeciągu 12 miesięcy. Do tej pory ponad 2 000 osób znalazło zatrudnienie w największym centrum robotycznym firmy w Polsce. 3 900 robotów pomaga pracownikom kompletować zamówienia klientów. Innowacje Amazon Robotics mają na celu sprawić, aby praca była jeszcze łatwiejsza i bezpieczniejsza oraz stale poprawiać doświadczenia klientów.

Od 2014 r. Amazon stworzył 18 000 stałych miejsc pracy w Polsce. Płace pracowników poziomu początkowego rozpoczynają się od 20 zł brutto za godzinę, a liderów zespołów od 25 zł brutto za godzinę. Zatrudnionym osobom przysługują również dodatkowe miesięczne premie w wysokości do 15%, uzależnione od frekwencji indywidualnej i wyników zespołu. Ponadto, Amazon zapewnia świadczenia pozapłacowe, takie jak bezpłatny transport do i z miejsca pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za 1 zł, ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną oraz możliwość skorzystania z programu „Postaw na Swój Rozwój”. Dzięki niemu, pracownicy o co najmniej rocznym stażu w Amazon, którzy chcą zyskać nowe kwalifikacje, mogą w ciągu 4 lat otrzymać dofinansowanie nawet do 26 000 zł na opłacenie czesnego, kursów i materiałów edukacyjnych.

Centrum w Gliwicach jest największym budynkiem firmy w Polsce (210 tys. m2).