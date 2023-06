Niemal 60% użytkowników Vinted postrzega wyrzucanie dobrych ubrań jako hańbiące

Względy finansowe i reorganizacja przestrzeni są nadal głównymi czynnikami napędzającymi sprzedaż odzieży używanej, ale nie tylko. Co ciekawe, dla użytkowników Vinted w Polsce pozbycie się niechcianych rzeczy (56%) jest ważniejsze niż możliwość zarobienia (48%). Co piąta osoba kieruje się troską o ochronę środowiska i klimatu, a dla 59% wyrzucanie rzeczy, które przydałyby się komuś innemu, jest postrzegane za hańbiące. W porównaniu z innymi rynkami ten aspekt jest najważniejszy dla osób handlujących w Polsce, np. vs. Wielka Brytania (37%), Francja (44%), Niemcy (44%), Hiszpania (48%), Holandia (45%), Włochy (44%), Belgia (46%) czy Portugalia (35%).

W porównaniu z rynkiem z pierwszej ręki, sektor mody używane ręki nadal ma ogromny potencjał wzrostu. Zgodnie z pierwszym raportem Vinted na temat wpływu na zmiany klimatu, co piąta osoba w globalnej społeczności Vinted nadal wolałaby ubrania z drugiej ręki niż nowe, nawet jeśli nowe rzeczy byłyby prawie w tej samej cenie, co używane. Tylko w zeszłym roku więcej niż 1 na 3 transakcje uniemożliwia zakup nowego przedmiotu.

Co i kiedy najchętniej kupujemy na Vinted?

Obecnie ponad 550 milionów pozycji jest oferowanych w sumie na 19 rynkach, na których działa Vinted. W maju b.r. polski rynek został połączony z nowo otwartym rynkiem w Rumunii. Od początku 2022 roku, czyli w niespełna 1,5 roku, społeczność Vinted powiększyła się o ponad 20 milionów nowych zarejestrowanych członków - dziś licząc ponad 80 milionów zarejestrowanych członków na świecie i ponad 8 milionów tylko w Polsce. Co 4 użytkownik Vinted nigdy nie kupował używanej odzieży przed dołączeniem do platformy.

W ubiegłym roku użytkownicy platformy w Polsce byli najbardziej aktywni w niedzielne wieczory, około godziny 21:00 – wtedy dokonywano najwięcej transakcji.