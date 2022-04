Niemal połowa usług kupowanych online nabywana w systemie subskrypcji

Dane z najnowszego raportu PMR „Handel internetowy usługami w Polsce 2022. Analiza rynku e-commerce i prognozy rozwoju na lata 2022-2027” wskazują, że wartość rynku handlu usługami w internecie w 2021 r. wyniosła 48,7 mld zł.

Struktura wartościowa rynku handlu internetowymi usługami dzieli się mniej więcej po równo na sprzedaż pojedynczych usług i w modelu subskrypcyjnym, z niewielką przewagą modelu pojedynczych zakupów.

W 2021 r. całkowita liczba usług (RGUs) zamówionych online wyniosła blisko 130 mln, przy czym niemal dwie trzecie stanowiły pojedyncze zakupy.

Dane z najnowszego raportu PMR „Handel internetowy usługami w Polsce 2022. Analiza rynku e-commerce i prognozy rozwoju na lata 2022-2027” wskazują, że wartość rynku handlu usługami w internecie w 2021 r. wyniosła 48,7 mld zł. Rok 2021 przyniósł odbicie po okresie wyraźnego spadku wywołanego pandemią oraz zbliżył się do wartości osiągniętej jeszcze w 2019 r. Prognozy PMR wskazują, że w scenariuszu bazowym rynek będzie rósł w tempie dwucyfrowym – w latach 2022-2027 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) rynku wyniesie 12%.

Według PMR, sumaryczna wartość rynku e-commerce wyniosła w 2021 r. ponad 111 mld zł. Za większą część rynku odpowiada sprzedaż produktów – w 2021 r. 56% przypadało na zakup produktów, a pozostałe 44% na zakup usług. Handel usługami, w przeciwieństwie do sprzedaży produktów, wyraźnie stracił na skutek pandemii. Część sektorów w pierwszych miesiącach obowiązywania obostrzeń notowała znaczące spadki sprzedaży, co wynikało z nieprzygotowania do funkcjonowania w kanale online. Przedłużające się restrykcje zmusiły firmy do większej aktywności w kanale online, co pomogło przynajmniej częściowo odbudować sprzedaż w porównaniu do poziomu sprzed pandemii, a w niektórych znacząco ją poprawić.

Najwięksi beneficjenci pandemii

Pandemia COVID-19 mocno zmieniła strukturę rynku usług zamawianych online. Prognozy PMR pokazują, że w przypadku części kategorii powrót do poziomów sprzed pandemii nie jest do końca możliwy, bądź odsunie się mocno w czasie.

Z drugiej strony, niektóre sektory gospodarki były beneficjentem związanych z pandemią restrykcji i ograniczonej mobilności ludności. Lata 2020-2021 to przyspieszenie wzrostu m.in. wydatków na gry wideo, wartości rynku płatnej telewizji, ale również w innych obszarach, takich jak np. muzyka cyfrowa, e-booki czy treści dla dorosłych.