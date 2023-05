Niemiecka sieć wchodzi w handel internetowy

Aldi Süd wchodzi w e-grocery

Od czerwca Aldi Süd będzie testować usługę dostawy żywności w mieście Mülheim (Nadrenia Północna-Westfalia), gdzie znajduje się siedziba firmy. Początkowo tylko pracownicy będą mogli zamawiać artykuły spożywcze w sklepie internetowym lub aplikacji, ale już w czwartym kwartale usługa będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców - donosi niemiecki magazyn branżowy "Lebensmittel Zeitung".







Ceny takie same, jak w sklepie stacjonarnym

Klienci będą mogli wybierać spośród 1300 pozycji, w tym produktów świeżych i mrożonych. w sklepie stacjonarnym siec proponuje 1700 indeksów w identycznych cenach. Dostawa realizowana będzie elektrycznymi samochodami dostawczymi, od poniedziałku do soboty. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą jej koszty dostawy. Aldi Süd przeprowadza ten test w ścisłej współpracy ze swoimi kolegami z Aldi Nord - podaje retaildetail.eu.

Konkurencja w e-grocery rośnie

To niezwykły krok dyskontera: do tej pory Aldi nie angażował się w żadne działania online. W Wielkiej Brytanii dyskonter testował dostawę we współpracy z Deliveroo, ale próby te zostały przerwane. W Stanach Zjednoczonych sieć współpracuje z serwisem Instacart. Największy rywal, Lidl, również nie sprzedaje żywności online, ale prowadzi internetową sprzedaż produktów non-food (w Polsce e-sklep Lidla działa od 2019 roku; z kolei Biedronka w zakresie dostaw żywości współpracuje z Glovo, w 2022 roku uruchomiła natomiast platformę Biedronka Home - przyp. red.).

Powód wstrzymywania się od takiej decyzji był oczywisty: jest prawie niemożliwe, aby prowadzić rentowna działalność w internecie, sprzedając tanie produkty po niewielkich marżach. W ten sposób dyskonty oddały jednak pola supermarketom, które stale poszerzają swoją ofertę e-commerce. Ruch Aldi w czasach, kiedy konsumenci są bardziej niż kiedykolwiek wrażliwi na ceny, może tylko zwiększyć konkurencję w branży e-grocery.