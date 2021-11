Niemiecki fundusz kupuje dwa magazyny Panattoni

Obie sprzedane inwestycje, zlokalizowane w Polsce, zostały niedawno oddane do użytku i są w pełni wynajęte klientom o wysokim ratingu kredytowym.

Nieruchomości sprzedane przez Panattoni zostały wybudowane w 2021 r. i są zlokalizowane na uznanych rynkach logistycznych zachodniej Polski, tj. w Poznaniu (19 800 mkw.) i we Wrocławiu (23 900 mkw.).



- Apetyt inwestorów na aktywa logistyczne i przemysłowe znacznie wzrósł w dobie pandemii, gdyż okazały się one odporne na zawirowania gospodarcze i blokady spowodowane przez COVID-19. Tym samym stały się ważną częścią rynku inwestycyjnego i coraz ważniejszym składnikiem portfeli inwestorów. Świadomość pozytywnych perspektyw, jakie oferuje branża i sektor usług logistycznych, w tym dynamicznie rozwijający się e-commerce, przekłada się z kolei na oczekiwaną dobrą stopę zwrotu z inwestycji- wyjaśnia Robert Dobrzycki, CEO Panattoni.

- Nabyte nieruchomości to nowoczesne obiekty typu multi-tenant, niezwykle użyteczne do wykorzystania przez strony trzecie, a do tego zlokalizowane w dwóch kluczowych węzłach logistycznych i komunikacyjnych Polski zachodniej - idealnie pasują do profilu nabywczego naszego funduszu. Dzięki temu zakupowi zwiększamy dywersyfikację portfela inwestycyjnego i po raz kolejny wykorzystujemy nasze doświadczenie w dziedzinie logistyki - komentuje Nicholas Brinckmann, prezes zarządu HANSAINVEST Real Assets.

DPD i hurtownia spożywcza wśród najemców

Głównymi najemcami w Poznaniu są m.in. międzynarodowa firma kurierska DPD, grupa z branży dóbr konsumpcyjnych oraz hurtownia spożywcza. Na cele biurowe przeznaczono łącznie 1600 m kw., natomiast pozostała część to klasyczna powierzchnia logistyczna. Wrocławska nieruchomość jest wynajęta przez lidera polskiego rynku produkcji maseczek medycznych oraz firmę Selsey, specjalizującą się w produkcji mebli. Uzupełnieniem powierzchni logistycznej jest około 1 900 m kw. powierzchni biurowej. Obie nieruchomości są w 100 proc. wynajęte.