Niemiecki gigant logistyki otwiera centrum magazynowe we Wrocławiu

Gilog, spółka należąca do Grupy Pfenning, wkracza do Polski. Niemiecki gigant logistyki e-commerce tworzy ogromne centrum magazynowe we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska to przyczółek, z którego ma rozpocząć się ekspansja w naszym kraju.