Niepełnoletni przedsiębiorcy w e-commerce - jakie zmiany szykuje rząd?

Popularność e-commerce, czyli sprzedaży własnych produktów w Internecie, rośnie z roku na rok. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) tylko w 2022 roku aż 64,6 proc. osób w wieku 16-74 lat kupiło coś przez Internet. Jak podał Shoper (właściciel najpopularniejszej platformy e-commerce w Polsce) w swoim raporcie wynikowym za 2022 rok, wartość transakcji dokonywanych w sklepach internetowych Shoper i dodatkowych kanałach sprzedaży (takich jak platformy handlowe czy porównywarki cenowe) wyniosła 8,2 mld złotych. Chętnych, żeby sprzedawać swoje produkty w Internecie, jest coraz więcej - a wśród nich są także młodzi przedsiębiorcy.

E-commerce i młodzi przedsiębiorcy - jakie ograniczenia wynikają z wieku?

Zgodnie z obecnymi przepisami, osoby niepełnoletnie, jeżeli chcą prowadzić własny sklep internetowy, nie mogą tego robić za pośrednictwem samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej bez zgody opiekunów ustawowych. Dzieje się tak, ponieważ małoletni posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Jednak rząd pracuje nad projektem regulacji prawnych, które umożliwią młodym ludziom zakładanie działalności gospodarczej bez konieczności uzyskiwania zgody rodziców przy każdej czynności. Projekt przewiduje, że ostatecznie decyzję o wydaniu zgody na prowadzenie działalności podejmie sąd.

Projekt ten spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony młodych ludzi, którzy coraz chętniej podejmują działalność gospodarczą. Minister Rozwoju i Technologii poinformował, że rząd chce jak najszybciej wprowadzić nowe regulacje, aby umożliwić młodym ludziom łatwiejsze rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt ten jest jednym z priorytetowych projektów rządu i ma zostać uchwalony jeszcze w obecnej kadencji.

W branży e-commerce młodzi przedsiębiorcy już teraz sprzedają, na zasadzie działalności nierejestrowanej (czyli takiej, którą można prowadzić bez konieczności rejestracji w KRS czy w CEIDGj). Nieletni sprzedawcy mogą korzystać z tej formy działalności, o ile ich miesięczne przychody nie przekroczą 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W przypadku prowadzenia takiej działalności nie trzeba też płacić składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne, co z pewnością jest korzystne dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z biznesem.

Na platformie Shoper działają już sklepy internetowe założone przez osoby niepełnoletnie na zasadach działalności nierejestrowanej

– Widzimy, że młodzi ludzie chcą działać w e-commerce i szukają swoich dróg na osiągnięcie sukcesu sprzedażowego w sieci, co z pewnością jest godne pochwały. Jednak, w takim przypadku, warto zachować ostrożność i pamiętać o ograniczeniach wynikających z wieku. Projekt ustawy, o którym mówi Minister Buda, z pewnością ułatwiłby młodym przedsiębiorcom wejście do świata e-commerce, dając im możliwość prowadzenia pełnoprawnej działalności gospodarczej – komentuje Artur Halik, Head of Sales w Shoper.

Projekt ustawy dla młodych przedsiębiorców - zmiany w branży e-commerce

Zaplanowane zmiany w prawie gospodarczym, które umożliwią młodym przedsiębiorcom prowadzenie pełnoprawnej działalności, mogą mieć ogromny wpływ na rozwój branży e-commerce. Obecnie, choćby na platformie TikTok, widać mnóstwo pomysłów na biznesy dla osób niepełnoletnich, ale prowadzenie takiej działalności jest ograniczone do nierejestrowanej.

– Nowe przepisy z pewnością zachęcą młodych ludzi do zaangażowania się w biznes, rozwijania swoich pomysłów i kształtowania przyszłości zawodowej już od najmłodszych lat. Będą mieli możliwość prowadzenia pełnoprawnej działalności gospodarczej, co pozwoli na większą kreatywność i zróżnicowanie działań, a także odkrywanie nowych sposobów na prowadzenie biznesu w erze cyfrowej.– mówi Artur Halik

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 8 maja, poinformował o pracach nad projektem ułatwiającym zakładanie działalności gospodarczej osobom niepełnoletnim. Temat ten jest szczególnie istotny w kontekście branży e-commerce, w której coraz więcej młodych ludzi chce działać na własną rękę.

