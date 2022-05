Niepewność na rynku nieruchomości najbardziej odczuwalna w segmencie magazynowym

Mimo to rynek nieruchomości wykazał się odpornością, o czym świadczy szereg dużych transakcji sfinalizowanych w pierwszym kwartale 2022 r. Do dobrych wyników w pierwszym kwartale, który zazwyczaj charakteryzuje się niską aktywnością inwestycyjną, przyczyniły się między innymi takie transakcje jak zakup portfela centrów handlowych M1 przez EPP czy dotyczące wyjątkowych obiektów, jak na przykład sprzedaż kompleksu The Warsaw Hub w Polsce.

Wojna a opóźnienia finalizacji transakcji

Wojna w Ukrainie spowodowała opóźnienia w finalizowaniu niektórych transakcji, co przełożyło się na niższy wolumen obrotów na rynku inwestycyjnym.

– Pomimo tych zakłóceń trwających od pierwszego kwartału br., obserwujemy wzrost płynności w sektorze nieruchomości handlowych i przewidujemy, że ten trend się utrzyma w najbliższym czasie. Według prognoz aktywność transakcyjna na rynku nieruchomości komercyjnych w drugim kwartale pozostanie na niskim poziomie – uzgodnione transakcje są finalizowane, aczkolwiek są „niepewne” z powodu spowolnienia gospodarczego w regionie, inflacji i niepewności. Niepewność na rynku inwestycyjnym nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest najbardziej odczuwalna w sektorze, który w największym stopniu jest uzależniony od wzrostu czynszów, tj. w segmencie magazynowym. Przewidujemy, że wraz ze wzrostem stawek czynszu w najbliższych miesiącach inwestorzy będą coraz chętniej przeznaczać zgromadzony kapitał na inwestycje, a to przełoży się na większą liczbę transakcji w regionie, szczególnie w sektorze nieruchomości magazynowych – komentuje Jeff Alson, MRICS, International Partner and Head of CEE Capital Markets in Cushman & Wakefield.

Polski rynek nieruchomości komercyjnych w I kwartale br.

Całkowita wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniosła 1,6 mld euro, z czego 56% przypadło na sektor nieruchomości biurowych. Pierwszy kwartał charakteryzował się najwyższym wolumenem transakcji w tym segmencie od końca 2019 r., co wynikało ze sfinalizowania największej transakcji sprzedaży pojedynczego obiektu w historii Polski – zakupu kompleksu biurowego The Warsaw Hub przez Google za kwotę 583 mln euro. Transakcja ta świadczy o utrzymującym się zaufaniu inwestorów zagranicznych do polskiego rynku pomimo wzrostu niepewności.