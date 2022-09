Niskie ceny to przewaga Allegro. Czy pokażą to wyniki za I półrocze?

Analitycy mBanku w rekomendacji z 5 sierpnia br. podkreślali, że niskie ceny to mocna przewaga konkurencyjna spółki.

Allegro na drodze do poprawy marży

- Zarząd podawał przy okazji IPO, że ponad 80% produktów dostępnych na platformie ma najniższą na rynku cenę, badając 135 tys. najpopularniejszych produktów. Stąd wnosimy, że spółka jest dość odporna na warunki makro i jako połączenie nowoczesnego biznesu z defensywnym profilem konsumenta powinna cieszyć się dobrym sentymentem rynku w średnim terminie. Dodatkowo, wskazujemy na znaczną poprawę wskaźnika take rate (kombinacja prowizji od transakcji na platformie oraz dochodów z innych źródeł, w tym m.in. współfinansowania przez sprzedawców darmowych dostaw do paczkomatów w ramach programu Smart! - przyp. red.) w

II kwartale – to czynnik który będzie sprzyjać poprawie marży w nadchodzących kwartałach - czytamy w rekomendacji.

Powrót do wzrostu wyników Allegro od III kwartału

- Sądzimy, że Allegro jest w stanie wygenerować wzrost GMV o ok. 18% w II połowie br. Zakładając wyższy take rate (na poziomie ok. 11%) oraz stabilizację kosztów dostaw netto vs. GMV, estymujemy wzrost skorygowanej EBITDA o ok. 30% rdr w II połowie br. W całym roku szacujemy wzrost GMV/ przychody/ EBITDA o odpowiednio 16%/24%/10%. Sądzimy, że negatywny wpływ Mall Group ma linię EBITDA powinien być relatywnie niewielki (ok. 3%) - uważają analitycy BM mBanku.