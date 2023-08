Niższe ceny, darmowa dostawa i kupony rabatowe dla użytkowników aplikacji ERLI

Zawsze niższe ceny produktów w aplikacji ERLI

Platforma zakupowa ERLI przy okazji premiery swojej aplikacji mobilnej obniżyła ceny produktów. Zakupy w aplikacji są prostsze, wygodniejsze i jeszcze tańsze niż na stronie internetowej. Na każdego, kto pobierze aplikację i zarejestruje konto na ERLI, czeka wiele korzyści, m.in.: jeszcze niższe ceny; gwarantowana darmowa dostawa przez rok – wszyscy kupujący w aplikacji mogą liczyć na gwarancję bezpłatnej dostawy przez 12 następnych miesięcy na zakupy za min. 79 zł, w ramach bezpłatnego abonamentu; rabat na kolejne zakupy – każdy, kto zrobi zakupy w aplikacji mobilnej ERLI otrzyma kupon rabatowy o wartości 50 zł, który będzie mógł wykorzystać przy następnej transakcji.

Od chwili uruchomienia aplikacji ERLI, użytkownicy mają dostęp do oferty produktowej, obejmującej 12 różnorodnych kategorii oraz wiele podkategorii - łącznie to aż ponad 10 milionów ofert produktowych w atrakcyjnych cenach. Asortyment ten obejmuje między innymi wyposażenie do domu i ogrodu, meble, elektronikę, towary z sekcji zdrowia i urody, artykuły motoryzacyjne, a także produkty codziennego użytku.

Aplikacja mobilna ERLI, fot. mat. pras.

Wrześniowe promocje na ERLI

Od września aplikacja ERLI zaskoczy użytkowników ofertami produktów w najbardziej atrakcyjnych cenach dostępnych na rynku. Super okazje, oznaczone jako „NAJtaniej z ERLI”, to specjalnie wyselekcjonowane pozycje, które objęte zostaną dodatkowymi obniżkami cen. Te ekskluzywne oferty będą dostępne jedynie dla użytkowników aplikacji mobilnej ERLI. Warto więc regularnie zaglądać do niej i śledzić oferty, np. poprzez włączenie powiadomień, ponieważ co tydzień promocja dotyczyć będzie ponad 100 nowych towarów.

Funkcjonalności pomagające w zakupach

Aplikacja ERLI zaprojektowana została tak, aby rekomendować poszukiwany towar, zaczynając od najlepszej oferty. Użytkownicy mają więc możliwość porównania cen i wyboru najbardziej opłacalnych ofert w komfortowy sposób. Zakupy z jej pomocą będą nie tylko tańsze, ale też dużo wygodniejsze. Zapewni to dodatkowo przejrzysta prezentacja ofert, precyzyjna wyszukiwarka produktów oraz szybki proces płatności.

Aplikacja ERLI pozwala również lepiej zarządzać budżetem domowym – w łatwy sposób można umieścić wybrane przez siebie produkty na liście ulubionych ofert, a kiedy ich cena będzie jeszcze niższa, użytkownik otrzyma powiadomienie. Ponadto system na podstawie bieżących zainteresowań i zakupów podpowiada użytkownikowi oferty dopasowane do jego potrzeb. Proces dostawy został zaprojektowany w wygodny dla użytkownika sposób – powiadomienia w aplikacji na bieżąco informują go o statusie jego przesyłki.

Aplikacja ERLI jest dostępna w sklepach Google Play oraz App Store, a więcej informacji o aplikacji można znaleźć na stronie: https://erli.pl/aplikacja

Czym jest ERLI?

ERLI to jedna z najszybciej rozwijających się platform marketplace w Europie z tempem wzrostu GMV ponad 130% r/r oraz największa tego typu w Polsce wyłącznie z polskim kapitałem. Obecnie na platformie zarejestrowanych jest ponad 16 000 polskich sprzedawców oferujących ponad 15 mln produktów. ERLI odwiedza każdego miesiąca ponad 6,5 mln kupujących.