Notino: E-commerce to całodobowa dostępność zakupów. Klienci to lubią

Polska Rada Centrów Handlowych wspólnie z GfK przygotowała raport o przeszłości centrów handlowych. W publikacji wypowiadają się najemcy centrów opowiadając o wyzwaniach sektora. O problemach centrów mówi m.in. przedstawicielka marki Notino.

- Z pewnością najważniejszą przewagą jest całodobowa dostępność zakupów – jako konsumenci nie musimy już dostosowywać się do godzin otwarcia poszczególnych sklepów. Decydując się na zakupy przez Internet możemy dopasować zakupy do harmonogramu naszego dnia, a mając na uwadze pandemię i ryzyko potencjalnego lockdownu nie musimy obawiać się, że usługi sklepu będą w jakimś momencie niedostępne. Ważnym aspektem jest także wygoda, przez którą rozumiemy możliwość kupowania produktów niezależnie od tego, w jakim miejscu aktualnie przebywamy. Nie ogranicza nas czas na wybór interesującego nas produktu – do wirtualnego koszyka zakupowego możemy wrócić w każdej chwili. E-commerce daje nam także możliwość korzystania z personalizowanych ofert, promocji i kodów rabatowych, dzięki czemu możemy liczyć na znacznie atrakcyjniejsze ceny niż te, oferowane przez sklepy stacjonarne zlokalizowane w centrach handlowych - mówi Lucie Frydrychová, Area Manager, NOTINO.

- Wyzwaniem dla podmiotów prowadzących swoją działalność w centrach handlowych jest aktualnie przyciągnięcie uwagi klientów za pomocą nie tylko unikatowej oferty zakupowej, ale także poprzez zaoferowanie im atrakcyjnego spędzenia czasu. Warto zauważyć, że oferty poszczególnych obiektów nie różnią się od siebie znacząco, a nie mając żadnych wyróżników konkurują o klientów mieszkających w tej samej strefie. Przy stale rosnącym potencjale e-commerce konsumenci nie widzą znaczących benefitów korzystania z opcji zakupów stacjonarnych, a np. większość centrów handlowych oferuje swoim klientom identyczną ofertę rekreacyjną - podsumowuje Lucie Frydrychová.