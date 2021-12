Notino zadowolone z Black Friday: ponad pół miliona sprzedanych produktów

Podczas tegorocznego Black Friday Notino odnotowało około 30 proc. wzrost liczby zamówień w porównaniu rok do roku. W ciągu jednego dnia klienci złożyli ponad 182 tys. zamówień, a łączna liczba sprzedanych produktów przekroczyła 570 tys. Do najlepiej sprzedających się kategorii należały perfumy i kosmetyki, znacząco wzrosła również popularność zapachów do domu i świec. Polski rynek odpowiadał za realizację blisko 20 proc. zamówień dokonanych podczas tegorocznego Black Friday.

– Okres przedświąteczny, do którego zalicza się Black Friday to najlepszy pod względem sprzedażowym czas dla Notino. Każdego dnia przygotowujemy ponad 100 000 zamówień, jednak w Black Friday ta liczba gwałtownie wzrosła. Po raz kolejny obserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zakupami online, a ponad trzy czwarte wszystkich klientów wybrało dostawę kurierem. W związku z tym zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaką jest dostarczanie naszych paczek do klientów na czas, w sposób niezawodny i przede wszystkim bezpieczny – skomentował Radek Ondrášík, Dyrektor Marketingu Notino.

Na sekundę sprzedawało się ponad 11 produktów

Podczas tegorocznego Black Friday najwięcej osób składało zamówienia między godziną 21.00 a 22.00. Na sekundę sprzedawało się ponad 11 produktów, a prawie 7% całodziennych pakietów zamawianych było właśnie w tym przedziale czasowym. W ciągu tego dnia klienci kupowali co sekundę ponad sześć produktów. Średnia wartość zamówienia na 28 rynkach, w których Notino prowadzi swoją działalność, wynosiła około 50 Euro.

– Liczba zamówień na Notino rośnie z roku na rok, szczególnie w okresie Black Friday, który wiele osób wykorzystuje na zakup prezentów świątecznych. Dlatego zawsze przygotowujemy się na ten czas z dużym wyprzedzeniem. Wartość akcji Notino wynosi obecnie ponad 2,3 mln Euro, a nasz asortyment zwiększyliśmy do ponad 80 000 unikalnych produktów, które z pewnością odpowiedzą na potrzeby naszych klientów w okresie świątecznym – dodaje Ondrášík.

Notino działa obecnie w 28 krajach europejskich.