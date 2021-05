Notipack stworzył widgety zatrzymujące klienta w e-sklepie

fot. widgety od Notipack

Notipack – polski startup – stworzył rozwiązanie, które może zwiększyć konwersję nawet o kilkanaście procent, dzięki dynamicznym komunikatom oraz powiadomieniom ze spersonalizowaną treścią i wyglądem dopasowanym do witryny sprzedawcy.



Wiktor Salamon, twórca Notipacka, zainsiprował się amerykańskimi rozwiązaniami. Narzędzie, którego pomysłodawcą jest Salamon umożliwia administratorom stron internetowych umieszczanie na nich powiadomień. Mogą to być informacje o zainteresowaniu danym produktem, opinie na jego temat czy specjalnej promocji. Klient sklepu, dzięki odpowiedniemu widgetowi, może być też szybko powiadomiony o sposobach kontaktu ze sprzedawcą, a on sam dzięki e-mail popup może uzyskać cenny kontakt do kupującego.

– Powiadomienia, rekomendacje, społeczny dowód słuszności – to bardzo skuteczna metoda podnoszenia konwersji - przekonuje CEO Notipacka. Stworzone przez niego narzędzie może przynieść wzrost konwersji nawet o 15%. Powiadomienia nie są blokowane przez przeglądarki. W takim wypadku ważne jest, żeby nie były one nachalne. Ich formę graficzną można dopasować do identyfikacji wizualnej marki – dzięki temu stanowią integralną część strony.



Prowadzący witrynę ma też stały dostęp do statystyk. Notipack stosuje rozwiązania zaawansowanej analityki i testów A/B, aby użytkownik mógł sprawdzić skąd pochodzi konwersja i jaki wpływ miały na nią powiadomienia. – Ciągle ulepszamy nasz produkt. Notipack będzie można zintegrować z platformą, na której jest sklep internetowy, jednym kliknięciem. Trwają prace nad taką wtyczką – zapowiada pomysłodawca aplikacji.



Dzięki Notipackowi internauta może przeczytać opinie innych użytkowników o oferowanych tam produktach i usługach.