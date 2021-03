Notowania Allegro 15 proc. poniżej ceny z październikowego debiutu

Allegro problemem giełdy? fot. mat. pras.

Świetny debiut i mocne wejście do giełdowej czołówki - tak było jesienią 2020 roku, gdy Allegro wchodziło na GPW. Dziś notowania spółki wybijają kolejne minima, a samo Allegro stało się problemem nie tylko dla drobnych inwestorów, ale i dla giełdowych indeksów - czytamy na portalu bankier.pl.

Debiut Allegro to zdecydowanie jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej giełdy w ostatnich latach. Zaraz po debiucie Allegro w trybie nadzwyczajnym włączono do flagowego indeksu polskiej giełdy - WIG20. Spółka stała się też największym podmiotem notowanym na polskiej giełdzie, zdominowała ranking obrotów i podczas oferty publicznej przyciągnęła do siebie spore grono inwestorów indywidualnych, zwiększając tym samym atrakcyjność polskiej giełdy. Dziś, ledwie pół roku później, wydaje się to już jednak odległą giełdową historią. Spółka jest obecnie notowana 15 proc. poniżej ceny z październikowego debiutu i aż 44 proc. poniżej wyznaczonych niedługo później maksimów. Stanowi też poważny problem dla głównych giełdowych indeksów.

Więcej na bankier.pl