Nowa miniapka Allegro pomoże znaleźć najlepszy zestaw LEGO

Jakie klocki LEGO będą odpowiednie dla 2-latki, a jakie dla 8-latka?

Wybór spośród setek opcji może nie być prosty. Dlatego z pomocą przychodzi nowa funkcjonalność Allegro, która pomoże w wyszukaniu najlepszego zestawu LEGO. Sposobów na to jest kilka: kupujący może odpowiedzieć na pytania w specjalnym kwestionariuszu bądź odznaczyć pasujące kryteria. Miniapka LEGO zajmie się całą resztą – przeszuka szeroką ofertę produktów i przefiltruje wyniki według wieku i zainteresowań obdarowywanej osoby, ceny czy rodzaju zestawu. Można też zdać się na szczęśliwy traf i wykorzystać opcję, w ramach której po potrząśnięciu telefonem, algorytm podpowie nam losowo wybrany zestaw klocków.

Czym jest miniapka LEGO?

Miniapka LEGO to kolejna z innowacji, którą wprowadza Allegro, by ułatwić użytkownikom zakupy online poprzez personalizację i dokładne dopasowanie rekomendowanych produktów do ich potrzeb. Dzięki nowemu rozwiązaniu użytkownicy mogą szybko i wygodnie zakupić podarunek dla dziecka.

W aplikacji Allegro znaleźć można szereg rozwiązań ułatwiających zakupy na platformie. Poza wdrożoną właśnie miniapką LEGO, kupujący mogą skorzystać też z prezentownika na Dzień Matki czy oferty eBilet, które dostarczą inspiracji przy wyborze prezentów na zbliżające się święta. Więcej dostępnych miniapek znaleźć można w panelu na stronie głównej aplikacji Allegro, która jest do pobrania na systemy Android i iOS.

Jak znaleźć idealnie dopasowany zestaw LEGO? Instrukcja krok po kroku:

1. Otwórz miniapkę LEGO dostępną na stronie głównej aplikacji Allegro.

2. Wybierz interesujące Cię kryteria bądź odpowiedz na pytania w quizie. Dostępne filtry to: zestaw tematyczny m.in. Friends, City, DUPLO;

wiek osoby, dla której kupujesz klocki – do wyboru sześć grup wiekowych: 1,5+, 4+, 6+, 9+, 13+, dorośli; kwota, którą chcesz przeznaczyć na zakup – do wyboru pięć przedziałów cenowych; zainteresowania osoby, dla której kupujesz zestaw LEGO – m.in. dinozaury, zwierzęta, księżniczki.

3. Po ustaleniu kryteriów lub udzieleniu odpowiedzi w quizie zobaczysz rekomendacje zestawów. Miniapka przeniesie Cię na końcowy ekran, dając spersonalizowane i dokładne wyniki, skąd łatwo przejdziesz do interesującej Cię oferty i zrealizujesz zakup w aplikacji Allegro.