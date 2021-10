Nowa prezes Microsoft w Polsce

Dominika Bettman obejmie stanowisko w grudniu i będzie odpowiedzialna za wszystkie działania Microsoft w Polsce, w tym za realizację planu transformacji Polskiej Doliny Cyfrowej.

Dominika Bettman posiada branżową wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas ponad 26-letniej pracy w firmie Siemens na stanowiskach prezeski zarządu i dyrektorki Digital Industries.

„Technologia, która przenika obecnie do wszystkich dziedzin biznesu i życia, fascynuje mnie ze względu na możliwości, jakie daje nam, aby zmieniać świat na lepsze. W Polsce jesteśmy obecnie na drodze prawdziwie transformacyjnych cyfrowych zmian. Ważne jest, abyśmy podchodzili do tej szansy z naciskiem na zrównoważony i odpowiedzialny biznes. Dużą rolę w tej zmianie odgrywa również transformacyjne przywództwo, które łączy ludzi we wspólnym działaniu i odpowiadaniu na zmiany. Tego wszystkiego poszukuję na swojej drodze i to właśnie najmocniej zmotywowało mnie do dokonania tej zmiany. Moja nowa rola w Microsoft daje wiele możliwości rozwijania właśnie takich inicjatyw i cieszę się na współpracę z zespołem, naszymi klientami i partnerami, aby pomóc w kształtowaniu lepszej przyszłości dla Polski, napędzanej przez innowacje, odpowiedzialność i inkluzywne przywództwo” – powiedziała Dominika Bettman.

Nowa dyrektor generalna zajmie miejsce Marka Loughrana, który zarządzał polskim oddziałem firmy od 1 kwietnia 2017 roku.

„To był jeden z najbardziej satysfakcjonujących okresów w mojej karierze zawodowej. Dziękuję całemu zespołowi Microsoft, z którym miałem zaszczyt pracować. Dziękuję naszym współpracownikom, partnerom, a w szczególności organizacjom i firmom, które zdecydowały się na technologiczną transformację. Jestem głęboko przekonany, że dzięki wybitnym talentom, duchowi przedsiębiorczości oraz szybko transformującemu się sektorowi przedsiębiorstw, od małych do dużych, Polska ma ogromny potencjał, aby stać się cyfrowym sercem Europy, co podkreśla inwestycja Microsoft o wartości 1 miliarda dolarów, którą ogłosiliśmy w zeszłym roku w Polsce. Witam Dominikę, która, jestem przekonany, że poprowadzi polski zespół ku dalszemu rozwojowi, a polskiemu społeczeństwu umożliwi korzystanie z technologicznych możliwości, jakie oferuje Polska Dolina Cyfrowa” – powiedział Mark Loughran.