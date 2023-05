Nowa szefowa w Bolt Food w Polsce

Agnieszka Cebulska dołączyła do Bolt na początku 2023 roku i objęła stanowisko Country Managera linii biznesowej Bolt zajmującej się dostawami jedzenia z restauracji. Zarządzany przez nią zespół 22 osób składa się z podzespołów zajmujących się współpracą z restauracjami, z flotami kurierskimi i sprzedażą. Do jej zadań należy dalsze umacnianie pozycji Bolt Food na polskim rynku, rozwój biznesu w obecnych miastach i planowanie ekspansji na kolejne w naszym kraju.

Kim jest nowa szefowa Bolt Food?

Cebulska przed dołączeniem do Bolt Food zdobywała doświadczenie m.in w berlińskiej firmie Wayfair, gdzie pełniła funkcję Head of Polish Upholstery. Wcześniej związana była z Pepsi & Co, gdzie przez dwa lata pracowała jako Brand Marketing Senior Supervisor w rejonie Europy Wschodniej i Centralnej oraz z Danone Nutricia, gdzie przez 5 lat zdobywała doświadczenie i osiągnęła stanowisko Senior Brand Managera.

Bolt ma 100 milionów klientek i klientów w 45 krajach w Europie i Afryce.