Nowa usługa - poczta kosmetyczna od Kontigo

Sieć sklepów kosmetycznych Kontigo uruchomiła usługę świątecznej poczty kosmetycznej, dzięki której można wysłać do bliskich produkty zamówione w sklepie online i zapakowane na prezent.

7 grudnia, wystartowała świąteczna poczta kosmetyczna. Jak podkreślają przedstawiciele Kontigo. – W ramach usługi pakujemy zamówione kosmetyki do świątecznych torebek i wysyłamy paczkę bezpośrednio na adres obdarowanego. Do prezentu dołączamy bilecik z imieniem osoby, która zleciła przesyłkę. Zamówione, prezentowe paczki są solidnie zabezpieczone przed uszkodzeniem - mówi Magdalena Dąbrowska, menedżer ds. marketingu w Kontigo. Zgodnie z zapowiedzią Kontigo, wszystkie zamówienia na świąteczną pocztę prezentową złożone do 20 grudnia zostaną zrealizowane przed Świętami.