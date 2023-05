Nowe cenniki Allegro Smart! i prowizje w ramach Allegro Pay

Opłatę za zakupy opłacone przy pomocy Allegro Pay

Od 3 lipca br. opłata wyniesie 0,35% netto (0,43% brutto) łącznej wartości zamówienia i kosztów wysyłki, ale nie więcej niż 5 zł netto (6,15 zł brutto).

- Będziemy ją pobierać od sprzedających na kontach firmowych. Jeśli klient anuluje zamówienie lub zwróci produkt – oddamy pobraną kwotę proporcjonalnie - informuje Allegro.

Zmiana kwot za przesyłki Allegro Smart!

Również od 3 lipca firma zmienia opłaty za przesyłki Allegro Smart! dla ofert, które są wystawiane na allegro.pl i na allegro.cz.

- Opłaty za przesyłki Allegro Smart! pobieramy w zależności od tego, jaka jest wartość zamówienia od kupującego. Od 3 lipca będziemy brać pod uwagę 9 progów wartości zamówienia (teraz jest ich 5):

od 40 do 49,99 zł

od 50 do 59,99 zł

od 60 do 69,99 zł

od 70 do 79,99 zł

od 80 do 99,99 zł

od 100 do 149,99 zł

od 150 do 199,99 zł

od 200 do 299,99 zł

od 300 zł - informuje sprzedających Allegro.