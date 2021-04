Nowe centrum logistyczne MediaMarktSaturn obsłuży zakupy on-line

Alpay Güner, CEO MediaMarktSaturn Polska. Fot. materiały prasowe

MediaMarktSaturn uruchomił drugie Centrum Dystrybucyjne w Polsce, w okolicach Warszawy. Nowe centrum będzie obsługiwało zarówno zamówienia on-line, jak i zaopatrzenie sklepów stacjonarnych. Firma planuje kolejne inwestycje w powierzchnie magazynowe.

- Uruchomienie kolejnego nowoczesnego Centrum Dystrybucyjnego jest ważnym elementem realizacji naszej strategii omnichannel. Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które zapewnią jak najlepsze doświadczenia zakupowe naszym klientom. Szybkie i bezpieczne dostawy są jednym z niezwykle istotnych czynników, wpływających na ich satysfakcję. Dotyczy to zarówno odbiorów produktów w sklepie, dostaw do domu (również tego samego dnia), jak też dostaw do paczkomatów czy punktów odbioru – mówi Alpay Güner, CEO MediaMarktSaturn Polska. - Docelowo, w miarę rozwoju, planujemy kolejne inwestycje w powierzchnie magazynowe - dodaje.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom logistycznym oraz udoskonaleniu procesów dystrybucji skrócony zostanie czas przesyłek do sklepów oraz klientów sieci MediaMarkt. Dodatkową korzyścią ma być optymalizacja kosztów łańcucha dostaw.

Pierwsze Centrum Dystrybucji MediaMarktSaturn Polska działa już w podwarszawskim Piasecznie. Obecnie obydwa magazyny będą równolegle prowadziły obsługę zamówień i zaopatrzenia sieci MediaMarkt.