Nowe możliwości dla funów futbolu. R-GOL wprowadził karty podarunkowe

- Sprzedaż prowadzimy w placówkach stacjonarnych i w stale rozwijanym sklepie internetowym. Miejscem, w którym możemy się spotkać twarzą w twarz z naszymi klientami, jest warszawskie multifunkcjonalne piłkarskie centrum szkoleniowo-rozrywkowe. Dzielimy się tu wiedzą, pomagamy w wyborze lub po prostu rozmawiamy o piłce_ – mówi Maciej Pruchniewski, e-Commerce Manager w R-GOL.

R-GOL oferuje darmową, ekspresową wysyłkę, program lojalnościowy oraz personalizację sprzętu piłkarskiego, takiego jak buty, odzież czy rękawice bramkarskie. Teraz rozszerzył też asortyment o karty podarunkowe, dostępne w modelu omnichannel.

- Włączenie do sprzedaży kart podarunkowych staje się rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą podarować piłkarzowi coś wyjątkowego, ale nie wiedzą, które przedmioty z kolekcji dostępnej w sprzedaży ma on już w swoim posiadaniu. Jest to też pomoc dla pasjonatów piłki, którzy chcą wciągnąć do swojego świata znajomych czy rodzinę_ – tłumaczy Filip Zajdel, Business Development Manager w Spartavity.

Krakowska spółka Spartavity, która opracowała i rozwija platformę

Sparta Gift Cards, na potrzeby sklepu R-GOL przygotowała i współwdrożyła system zarządzający ofertą kart podarunkowych – fizycznych i elektronicznych, opatrzonych wyjątkową grafiką.

Karty, których wartość może się wahać od 20 do 2000 pln, są ważne przez 12 miesięcy od daty zakupu. Dostępną na karcie kwotę do wykorzystania można w dowolnym momencie sprawdzić na stronie WWW sklepu, podając PIN i numer karty.