Nowości w e-commerce MediaMarktSaturn

Zgodnie ze strategią rozwoju omnichannel MediaMarkt chce być liderem najlepszych doświadczeń klientów na rynku elektroniki użytkowej we wszystkich kanałach sprzedaży.

Nowatorskie rozwiązanie e-commerce pozwoli marce rozbudować przyszłościowe funkcjonalności sklepu internetowego, a tym samym zwiększyć satysfakcję klientów, którzy swoją podróż zakupową będą mogli odbywać w sposób intuicyjny, za pomocą kilku kliknięć.

Nowa platforma e-commerce w modelu SaaS, oparta na architekturze MACH, zostanie uruchomiona na początku 2024 roku.

MediaMarkt chętnie sięga po innowacje we wszystkich obszarach działalności. Nowa platforma e-commerce to projekt, realizujący wizję sklepu wyprzedającego rynek. W projekcie stawiamy duży nacisk na UX i UI, co pozwoli na maksymalizację pozytywnych doświadczeń użytkowników sklepu mediamarkt.pl. To również unikatowy na polskim rynku proces twórczy, angażujący zespół najlepszych ekspertów na rynku – mówi Maciej Dulski, Dyrektor E-Commerce.

Partnerem technologicznym MediaMarkt w zakresie projektowania i wdrożenia nowej platformy jest firma Intive, współpracująca ze światowymi markami.

MediaMarkt współpracuje z Intive

- Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z MediaMarkt i wspólnie stworzyć najlepsze w swojej klasie rozwiązania e-commerce - mówi Stefan Reisinger, Vice President - Head of Sales, Business Unit Commerce & Retail w Intive - Nasi certyfikowani przez MACH Alliance eksperci stworzą dla MediaMarkt nowoczesną platformę sprzedażową, dostosowaną do wyzwań nowoczesnego handlu oraz ewoluujących potrzeb klientów omnichannelowych. To unikatowe rozwiązanie zapewni użytkownikom płynną obsługę we wszystkich punktach styku.

Sieć MediaMarkt działa na polskim rynku od 25 lat, wychodząc poza rolę typowego sklepu z elektroniką użytkową. Atutem marki jest również profesjonalne doradztwo i wsparcie klienta w całej ścieżce zakupowej, co gwarantuje najlepsze doświadczenia zakupowe.

W ramach pracy nad nową platformą e-commerce marka rozbudowuje i wzmacnia zespół projektowy, który daje możliwość rozwoju zawodowego i pracy z najlepszymi specjalistami z branży IT.