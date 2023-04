Nowy fast checkout pomoże zwiększyć sprzedaż w e-sklepach

Portmonetka - w jaki sposób pomoże zwiększyć sprzedaż

Portmonetka to fast checkout (szybka ścieżka finalizacji zakupów), który działa na zasadzie wtyczki i pozwala na szybkie finalizowanie procesu sprzedażowego w sklepach internetowych. Łączy merchantów w ekosystem oparty o jednolity standard znany z marketplace’ów. Rozwiązanie to jest już gotowe do wdrożenia przez sklepy oparte o największe platformy e-commerce. Jednak nie tylko małe i średnie sklepy internetowe zyskają na wpięciu do swojego interface’u Portmonetki. Marka-matka narzędzia, Furgonetka.pl ma również gotowe rozwiązanie uniwersalne dla dużych rynkowych graczy. Narzędzie weszło na rynek oficjalnie 1 kwietnia 2023 i jest dostępne za darmo.

Portmonetka ma status MIP (Mała Instytucja Płatnicza), co oznacza, że już niedługo będzie miała możliwość dodać do swojej oferty szybkie płatności BLIK, które zaoferuje merchantom po atrakcyjnych stawkach prowizyjnych.

Co proponuje Portmonetka

Portmonetka wychodzi naprzeciw obecnym wyzwaniom i realiom rynkowym. Rozwiązanie, które proponuje, to nie tylko możliwość szybkiego, jednorazowego logowania do wszystkich sklepów z jednego panelu, zapamiętanie ulubionych metod dostaw i płatności oraz finalizacja zakupów w kilkanaście sekund. To także możliwość śledzenia dowolnej przesyłki oraz korzystania z systemu szybkich zwrotów bez wypełniania papierowych formularzy.

Portmonetka to nie tylko rozwiązanie dla kupujących online.. Najwięcej na jej wpięciu zyskają sklepy internetowe, które chcą ułatwić proces zakupowy swoim klientom. Z funkcjonalności Portmonetki skorzystają nie tylko mali i średni merchanci, którzy łatwiej doprowadzą swoich użytkowników do sfinalizowania procesu zakupowego, lecz także sprzedawcy internetowi operujący na starych typach stron www. Dzięki tej wtyczce ich sklepy wejdą na poziom UX znany z największych marketplace’ów.

Portmonetka – od szybkiego checkout do centrum zarządzania zakupami

Portmonetka w obecnej wersji to dopiero początek rozwoju tego rozwiązania. W planach Furgonetki.pl jest docelowo uruchomienie aplikacji mobilnej, która będzie centrum zarządzania zakupami ze wszystkich sklepów internetowych.

W pierwszym etapie rozwoju projektu daliśmy merchantom darmowy fast checkout i niezwykle korzystne oferty na szybkie płatności i dostawy. Teraz idziemy o krok dalej i planujemy premierę rozwiązania, które dosłownie scentralizuje wszystkie nasze zakupy w sieci. Obecnie jesteśmy na etapie rozwoju tej usługi. Tworzymy aplikację mobilną dla kupujących, która będzie „centrum dowodzenia” zakupami internetowymi - mówi Małgorzata Milewska, product owner Portmonetka.

- Portmonetka jako aplikacja da nam dostęp do całej historii naszych zakupów ze wszystkich sklepów, podgląd zamówień wraz ze zdjęciami produktów, szczegóły transakcji, w tym metodę płatności, formę i datę dostawy, kolejne etapy jej realizacji. Również aktualne zamówienia będziemy śledzić z poziomu aplikacji Portmonetka. A jeśli będziemy chcieli zwrócić towar, zrobimy to także bezpośrednio z jej poziomu. Aplikacja będzie też w pełni kompatybilna ze wszystkimi sklepami internetowymi, z których będziemy korzystać - dodaje Małgorzata Milewska.

Na klientów Portmonetki czeka specjalna oferta cenowa: użytkownicy rozwiązania będą mogli skorzystać z dedykowanej tylko im oferty wysyłki zamówionych produktów. W ramach fast checkoutu dostępne są usługi delivery oferowane przez szerokie grono przewoźników i dostawców usług kurierskich obecnych w ofercie Furgonetka.pl.