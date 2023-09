Nowy park magazynowy na Górnym Śląsku za 55 mln euro

Nowy park, należący do Accolade znajduje się tuż przy autostradzie A4, co umożliwia szybką komunikację z Niemcami oraz miastami na zachodzie Polski. Zaledwie 15 km dzieli park od autostrady A1, a ok. 60 km od granicy z Czechami. Rozwinięta infrastruktura drogowa zapewnia także łatwy dostęp do Katowic, oddalonych o ok. 20 minut jazdy oraz innych miast Górnego Śląska. Lokalizacja parku gwarantuje także dogodne połączenie z międzynarodowym portem lotniczym Katowice-Pyrzowice.

- Górny Śląsk to niezwykle atrakcyjny rynek, który cieszył się silną pozycją w sektorze magazynowym już od samego początku jego rozwoju w Polsce. Doceniamy ogromny potencjał tej lokalizacji, jej infrastrukturę i bogate zaplecze kadrowe. Czynniki te zachęcają firmy do prowadzenia i rozwijania działalności właśnie w tym regionie. Wierzymy, że nasze inwestycje przyczynią się do dalszego rozwoju tego rynku, oferując jednocześnie najemcom najlepsze warunki dla ich biznesów. – powiedział Jarek Wnuk, dyrektor zarządzający Accolade w Polsce.

Park w Rudzie Śląskiej będzie się składał z dwóch budynków, zlokalizowanych na działce o powierzchni 13,5 ha. Większość powierzchni magazynowej pierwszego z nich została już wynajęta spółce Regesta, dostawcy usług logistycznych. Park dostosowano do indywidualnych potrzeb klienta. Podobnie jak wszystkie nowe inwestycje w portfolio Accolade, będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie co najmniej Excellent.

Zgodnie z raportem JLL „Rynek Magazynowy w Polsce, 1H 2023" Górny Śląsk jest drugim po Warszawie największym rynkiem magazynowym w Polsce. Region ten pozostał najbardziej pożądaną destynacją w kraju, z podpisanymi umowami najmu na blisko 400 000 mkw. powierzchni, co stanowi 20% udziału w skali całego kraju. Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój sektora magazynowego właśnie na Górnym Śląsku jest duża dostępność pracowników z umiejętnościami technicznymi. Dogodne położenie oraz doskonałe połączenia drogowe z resztą Polski, a także z Europą Zachodnią i Środkową również mają na to wpływ.

Accolade W Europie

Accolade posiada już jeden park magazynowy na Górnym Śląsku, zlokalizowany w Częstochowie. Inwestor podjął decyzję o realizacji kolejnego projektu, uwzględniając lokalizację i atrakcyjne czynniki tego regionu.

Accolade działa w sześciu krajach w Europie, gdzie inwestuje w nowoczesną i zrównoważoną infrastrukturę, przeznaczoną dla biznesu globalnych marek, głównie z obszarów e-commerce, produkcji i logistyki. Jest właścicielem sieci ponad 50 parków przemysłowych z certyfikatem BREEAM w Czechach, Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Słowacji o wartości ponad 2,65 mld EUR, gwarantującym zrównoważone i przyjazne dla środowiska podejście do inwestycji. Grupa posiada obecnie nieruchomości o łącznej powierzchni 2,8 mln mkw., które są wynajmowane niemal 300 najemcom dostarczając 138 mln euro przychodu z najmu rocznie.

Accolade inwestuje również w rewitalizację terenów poprzemysłowych, które stanowią ponad jedną trzecią portfela Grupy. Dwa budynki w Parku Szczecin III przy ulicy Kniewskiej otrzymały najwyższy poziom certyfikacji BREEAM - Outstanding - co czyni je pierwszymi tak wysoko certyfikowanymi projektami w Polsce. Firma zobowiązuje się do przestrzegania zasad ESG poprzez stosowanie rygorystycznych wymogów ochrony środowiska, udzielanie wsparcia lokalnym społecznościom oraz dbałość o etyczne standardy biznesowe. W 2017 roku Grupa nabyła operatora drugiego najbardziej ruchliwego lotniska w Czechach Brno-Tuřany, przygotowuje także poligon w pobliżu Stříbro jako centrum badawcze do rozwoju i certyfikacji pojazdów autonomicznych.