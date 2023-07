O tym polskim sklepie internetowym będzie głośno. Rozmawiamy z założycielką YQUAL

Jak narodził się pomysł założenia sklepu internetowego, w którym sprzedajesz unisexowe ubrania?

Magdalena Hajduk: - Był to naturalny rozwój wydarzeń. Studiowałam projektowanie mody i kreatywną konstrukcję odzieży na London College of Fashion. Zawsze wiedziałam, że chcę założyć własną markę, a moja wizja tego, jak powinna ona wyglądać, stopniowo ewoluowała.

YQUAL (ˈiːkwəl) to mój manifest w kierunku szeroko pojętej równości. Chciałam stworzyć ubrania, które nie wykluczają nikogo ze względu na płeć, wzrost, orientację seksualną czy styl życia.

Wierzę, że obserwujemy kolejną rewolucję w modzie, gdzie granice "męskości" i "kobiecości" stają się coraz bardziej nieostrye. Dlatego zaprojektowałam uniwersalne ubrania, które pasują do różnych sylwetek.

Chciałam uniknąć stereotypowego podziału na fasony damskie i męskie, dlatego w sklepie internetowym www.yqual.studio znajdziesz tylko zakładki "Dorośli" i "Dzieci". Wszystkie ubrania dla dorosłych są dostępne w trzech przedziałach wzrostu, począwszy od 152 cm i kończąc na 189 cm. Ubrania są wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych, które posiadają certyfikaty, takie jak OEKO-TEX czy GOTS.

Jakie były Twoje główne cele i inspiracje podczas projektowania tych ubrań?

- Moim głównym celem było stworzenie ubrań, które łączą wygodę i elegancję. Codziennie łączę pracę w modelu hybrydowym, prowadzenie własnej firmy i macierzyństwo.

Zanim otworzyłam swój sklep, miałam duży problem z znalezieniem ubrań, które odpowiadałyby mojemu intensywnemu trybowi życia. Musiałam kilka razy się przebierać w ciągu dnia, aby dostosować strój do różnych okazji. To zainspirowało mnie do stworzenia wszechstronnej odzieży, która dopasowuje się do potrzeb noszącego. Ubrania miały być zarówno estetyczne, jak i maksymalnie wygodne. Dzięki temu pasują zarówno do pracy, jak i na popołudnia z dziećmi czy znajomymi.

Jakie wyzwania napotkałaś na początku działalności sklepu i jak sobie z nimi poradziłaś?

- Jako początkująca przedsiębiorczyni, musiałam wiele rzeczy nauczyć się na swoich błędach. Największym wyzwaniem było dla mnie szukanie zaufanych podwykonawców. Długo zajęło mi znalezienie szwalni, które zgodzą się na odszycie niewielkich nakładów w tak różnorodnej rozmiarówce. Zależało mi na wysokiej jakości wykonania, dlatego musiałam odrzucić wiele prototypów zanim znalazłam firmy, z którymi chciałabym podjąć stałą współpracę.

Ostatni rok nauczył mnie, że należy zawsze pamiętać, aby zaplanować przestrzeń na opóźnienia i ewentualne awarie w dostawach.

Czy widzisz jakąś konkretną niszę na rynku dla ubrań unisexowych i dlaczego zdecydowałaś się właśnie na nią?

- Znaczna część ubrań unisex dostępnych na rynku jest bardzo oversizowa i sportowa. YQUAL oferuje ubrania typu smart-casual, które zostały zaprojektowane i skonstruowane tak, aby dopasować się do różnych typów sylwetki.

Ogromną niszę w branży modowej tworzą również ubrania dla osób o "niestandardowym" wzroście. Znaczna część sklepów tworzy swoją rozmiarówkę wyłącznie dla osób średniego wzrostu, wykluczając tym samym tych, którzy wychodzą poza pewne "widełki". Od początku tworzenia konceptu marki wiedziałam, że chcę stworzyć miejsce pełne akceptacji, dlatego założyłam sklep, który będzie odpowiedzią na braki, jakie dostrzegam w branży odzieżowej.

Jakie są główne korzyści wynikające z prowadzenia sklepu internetowego w porównaniu do tradycyjnego sklepu stacjonarnego?

- Prowadzenie sklepu internetowego wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów finansowych niż utrzymanie sklepu stacjonarnego. E-commerce daje również możliwość dotarcia do większej grupy klientów i zbadania nowych potencjalnych rynków.

Taki rodzaj działalności pozwala również na swobodę pracy zdalnej, dzięki możliwości zarządzania sklepem z poziomu komputera czy nawet smartfona.

Z drugiej strony, sklep stacjonarny umożliwia pogłębienie doświadczenia jakim są zakupy przez zmysł dotyku czy węchu. Myślę, że optymalną strategią jest łączenie działań online i offline.

Ubrania nie mają płci. Pomysł na modę unisex w polskim e-commerce (wywiad), fot. mat. prasowe

Jakie narzędzia i strategie marketingowe stosujesz, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej i promować swoje produkty online?

- Wciąż jestem w fazie eksploracji narzędzi marketingowych dostępnych na rynku. Obecnie korzystam z reklam w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. W niedalekiej przyszłości planuję nawiązać współpracę z influencerami.

Bardzo duży wpływ na pozyskiwanie nowych klientów ma dla mnie również tradycyjny networking i marketing szeptany.

Połączenie działań online i fizycznego kontaktu z produktem pozwala klientom w pełni poczuć jakość ubrań i nawiązać długotrwałą relację z marką.

Jak dbasz o obsługę klienta w sklepie internetowym i jakie narzędzia stosujesz w celu zapewnienia zadowolenia klientów?

- Mam duże doświadczenie w obsłudze klienta premium, co na pewno jest dużym ułatwieniem. Mimo to, obsługa klienta e-commerce różni się od tej face-to-face.

Dużą rolę odgrywa tutaj UX (eng. User Experience) - optymalnie zaprojektowana strona spełnia rolę asystenta sprzedaży i potrafi znacząco wpłynąć na wyniki sklepu i satysfakcję kupujących.

YQUAL jest nową marką, dlatego wciąż poznajemy swoich klientów. Jesteśmy bardzo otwarci na feedback i wszelkie sugestie. Zadajemy pytania naszym klientom i próbujemy ich poznać, aby dopasować ofertę do ich potrzeb.

Niedawno wprowadziliśmy również blog o tematyce lifestylowej i edukacyjnej, który ma na celu zainspirować naszych klientów do bardziej zrównoważonego życia i ułatwić podejmowanie świadomych wyborów konsumenckich.

Czy uważasz, że rozwój e-commerce stwarza nowe możliwości dla małych i niezależnych przedsiębiorców, takich jak Ty?

- Wiele małych przedsiębiorstw na początku swojej drogi ma ograniczone zasoby. Nie są w stanie otworzyć sklepu stacjonarnego ani dotrzeć do szerszej grupy konsumentów.

Rozwój e-commerce stwarza możliwość poszerzenia zasięgów i pozyskania klientów z różnych zakątków świata. Sama sprzedaż produktu jest szybsza i łatwiejsza, przez co przedsiębiorcy mogą skupić swoją energię na ulepszaniu i poszerzaniu swojej oferty. Ułatwia to również analizę konkurencji, dzięki czemu możemy bardziej świadomie i strategicznie planować dalsze działania firmy.

Jakie aspekty techniczne są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego?

- Bardzo ważna jest optymalizacja sklepu pod kątem urządzeń mobilnych. Większość osób przegląda strony internetowe na telefonach lub tabletach, dlatego warto zadbać o responsywność i łatwość nawigacji na tych urządzeniach.

Kolejnym istotnym aspektem technicznym jest szybkość ładowania strony. Klienci oczekują szybkiego i płynnego działania sklepu, dlatego warto zoptymalizować stronę pod kątem szybkości ładowania, minimalizując czas oczekiwania.

Bezpieczeństwo i ochrona danych klientów to również kluczowy aspekt techniczny. Sklep internetowy powinien być zabezpieczony przed atakami hakerskimi, a dane osobowe klientów powinny być chronione zgodnie z przepisami o ochronie prywatności.

Ważne jest również umieszczenie przejrzystych informacji na temat polityki zwrotów, warunków zakupów i kontaktu z obsługą klienta. Dzięki temu klienci będą mieli pewność, że w razie potrzeby mogą skorzystać z pomocy i zwrotów.

Czy uważasz, że sklep internetowy z ubraniami unisexowymi może być trwałą i dochodową działalnością? Jakie są Twoje plany na przyszłość?

- Jestem przekonana, że sklep internetowy oferujący ubrania unisexowe może być trwałą i dochodową działalnością. Trend na modę unisexową rośnie, a coraz więcej osób poszukuje ubrań, które nie ograniczają ich wyborów ze względu na płeć. Dlatego widzę duży potencjał rozwoju dla YQUAL.

Moje plany na przyszłość obejmują rozszerzenie rozmiarówki, aby jeszcze lepiej dopasować się do różnorodnych sylwetek klientów. Chciałabym również skoncentrować się na zrównoważonym podejściu do produkcji i działalności sklepu, aby przyczynić się do większej troski o środowisko.

Dodatkowo, zamierzam kontynuować rozwój marki poprzez współpracę z influencerami, rozbudowę działań marketingowych i budowanie lojalności klientów poprzez wysoką jakość obsługi i satysfakcję z zakupów.

Jestem pewna, że YQUAL ma potencjał stać się rozpoznawalną marką, która spełnia potrzeby klientów poszukujących ubrań unisexowych i promuje wartości akceptacji i wolności wyboru.