Obostrzenia powodują przekroczenie mentalnego rubikonu w firmach

fot, Grzegorz Rudno-Rudziński

Kolejne obostrzenia powodują dla części firm przekroczenie mentalnego rubikonu – przestawienie digital sales z kanału wspierającego sprzedaż na wiodący, to konieczność podczas kolejnego lockdownu - mówi Grzegorz Rudno-Rudziński, Managing Partner w Unity Group:

Zarządy spółek e-commerce, posiadających kapitał, podczas ostatnich dwunastu miesięcy mocno przyspieszyły rozwój, czując, że to będzie ich silnik napędowy. Dotyczy to zarówno możliwości logistycznych i systemowych (np. mocno rozwinął się obszar związany z jakością opisów produktów, dużo firm dopracowało obszar niezawodności działania oraz szybkości). Dodatkowo pojawiają się sygnały z rynku, że wiele firm już wie i zapowiada, że konieczna będzie głęboka restrukturyzacja biznesu. Natomiast te firmy, który posiadały dług cyfrowy w obszarze e-commerce, poświęciły ostatni rok na nadrabianie zaległości. Te wysiłki okupione były dużymi wydatkami inwestycyjnymi, czasem i często poświęceniem.

Z drugiej strony po rozmowach z dużymi klientami wiemy, że kolejna fala zamknięć dla wielu może być dobiciem mentalnym. Mimo większych możliwości w obszarze cyfrowym niż rok temu, wszyscy coraz bardziej jesteśmy zmęczeni kolejnymi restrykcjami. Od wybuchu pandemii dużo sprawniej poruszamy się w świecie cyfrowym, a pewne czynności wykonywane w nowych realiach stały się już nawykami – z tego punktu widzenia może być prościej przetrwać trzeci lockdown - wskazuje prezes Unity Group.

- Kolejne obostrzenia znów uderzą w tych, którzy większość czy całą swoją sprzedaż realizują tradycyjnie, bo limity dotyczące liczby osób na mkw. wpłyną na liczbę dokonywanych zakupów. Więksi gracze przeniosą środek ciężkości do online, zatem odczują kolejne restrykcje dużo słabiej - mówi Katarzyna Iwanich, prezes Insightland z grupy Hexe Capital. I dodaje: Po lutowym wahnięciu w dół, znów zaobserwujemy wzrost transakcji online i to w sieci handel będzie próbował odrabiać straty wywołane zamknięciem punktów stacjonarnych. Natomiast samo posiadanie e-sklepu nie zapewni sprzedawcom spokoju czy płynności działania. Handel w sieci to złożony proces, wymagający nie tylko uwagi, ale i inwestycji w odpowiednią promocję i ekspozycję marki oraz sprzedawanych produktów.