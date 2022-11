Ocado i Grupa Lotte będą razem rozwiajć sprzedaż online

Grupa Lotte to jeden z największych konglomeratów biznesowych w Korei Południowej o łącznych rocznych przychodach 45 miliardów funtów. Lotte Shopping prowadzi domy towarowe, hipermarkety, supermarkety i e-sklepy w Korei i zarządza 1000 sklepów w całym kraju z rocznymi przychodami w wysokości 9,5 miliarda funtów.

W ramach umowy Ocado i Lotte rozwiną sieć Centrów Obsługi Klienta wspartego kompleksowymi możliwościami Ocado Smart Platform. Umowa przewiduje rozwój ogólnopolskiej sieci realizacji zamówień online.

Lotte zapłaci Ocado Solutions określone opłaty wstępne za uruchomienie projektu, a następnie opłaty bieżące powiązane z osiągniętą sprzedażą.

Kim Sang-hyun, dyrektor generalny Lotte Shopping, powiedział: "Partnerstwo z Ocado, jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, będzie świetną okazją dla Lotte Shopping, aby zapewnić naszym klientom nowe wrażenia z zakupów spożywczych online. Jest to

pierwszy krok nie tylko do zwiększenia naszej konkurencyjności i obecności na rynku e-grocery, ale także do osiągnięcia wiodącej pozycji na całym rynku spożywczym w Korei.”

Tim Steiner, dyrektor generalny Ocado Group, powiedział:

„Dzięki temu partnerstwu platforma Ocado Smart, najbardziej zaawansowana technologia obsługi artykułów spożywczych online, stała się częścią jednego z najbardziej dojrzałych rynków e-commerce na świecie. Cieszę się, że mogę powitać Lotte w innowacyjnym gronie detalistów rozwijający swoją działalność online z Ocado. Nie możemy się doczekać, aby wprowadzić przełomową propozycję dla koreańskich klientów Lotte.

To partnerstwo daje również firmie Ocado kolejny ważny przyczółek w regionie Azji i Pacyfiku, ponieważ dążymy do dalszego wzrostu w całym regionie.



Grupa Ocado oczekuje, że ta transakcja przyniesie firmie znaczącą długoterminową wartość.