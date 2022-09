Oczekiwania konsumentów wobec e-sklepów w krajach bałtyckich

Wyzwania w krajach bałtyckich

Trzy największe wyzwania, którym będzie musiał podołać e-sklep, to:

1. Zlokalizowana wersja sklepu internetowego dla każdego kraju – choć są one do siebie podobne pod wieloma względami, należy je traktować jako trzy różne rynki - każdy z własnym językiem i kulturą. Natomiast łączny koszt przetłumaczenia na języki litewski, łotewski i estoński jest zazwyczaj podobny do przetłumaczenia jednego sklepu na język zachodnioeuropejski, np. niemiecki.

2. W przypadku produktów „niemarkowych” istnieją konkurenci oferujący bardzo niskie ceny. Warto również pamiętać, że w krajach bałtyckich produktów markowych jest zdecydowanie mniej niż w Polsce, a niektórych nie ma wcale.

3. Obsługa klienta oraz zwroty powinny być oferowane na wysokim poziomie. Mieszkańcy tych państw oczekują lokalnego adresu oraz darmowej wysyłki.

Wchodząc na rynek krajów bałtyckich trzeba pamiętać, że rozwiązania lokalne będą różnić się od tych, które znamy z Polski. Dlatego z myślą o rodzimych sklepach internetowych wyszliśmy z ofertą, która ułatwi im dotarcie do klientów w tych krajach. Cały czas pomagamy firmom w budowaniu pozycji rynkowej, chociażby optymalizując koszty przesyłek – mówi Justyna Andreas, Dyrektor Zarządzająca Packeta Poland.

Metody płatności

Preferowanym sposobem uregulowania należności za przesyłkę jest przede wszystkim płatność kartą, głównie Visa i Mastercard. Istotnym i szeroko rozpowszechnionym rozwiązaniem są również płatności bankowe, dokonywane za pośrednictwem łącza pomiędzy bramką płatniczą, a bankiem internetowym klienta. Dwóch najczęściej używanych dostawców to Paysera.com i maksekeskus.ee, które oczywiście mogą również obsługiwać karty płatnicze. Niezbędne będzie również oferowanie usługi Cash/Card on Delivery (COD). Oznacza to, że kurier dostarczający przesyłkę pobiera pieniądze podczas jej doręczania.

Dostawa zamówienia

Wysyłka za pobraniem jest ważną opcją płatności we wszystkich trzech krajach oraz koniecznością, którą e-sklep powinien zapewniać zarówno w przypadku dostawy do domu, jak i do automatu paczkowego.

Zwroty towaru

Konsumenci oczekują darmowych zwrotów, zwłaszcza w przypadku odzieży. Jeśli jednak klient będzie musiał opłacić je sam, ważne, aby oferować mu lokalny adres zwrotny lub etykietę zwrotną od międzynarodowego dystrybutora.